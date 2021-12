DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Die "6,75%- RAMFORT -Anleihe" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt.

Düsseldorf (pta047/07.12.2021/16:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 6,75%-Anleihe der RAMFORT GmbH mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3H2T4) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als weiterhin "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( # _ftn1)

Branche: Immobilien, überwiegend Büroimmobilien Kerngeschäft: Erwerb von Immobilien für den nachhaltigen Bestandsaufbau, Marktgebiet: aktuell Bestandsobjekte in Umsetzung von Asset-Management-Maßnahmen sowie Refurbishment und Optimierung Bremen, Delmenhorst, Regensburg und des Facility Managements zum Abbau des Leerstandes Unterschleißheim sowie Entwicklungen in Hamburg, Regensburg und Delmenhorst Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Unterhalb der Muttergesellschaft und Emittentin, der RAMFORT GmbH, fungiert die 100%-ige Tochtergesellschaft, die Safe Invest GmbH, Regensburg, als mehrheitliche Kommanditistin in den Objektgesellschaften. In der dritten Ebene des kleinen mehrstöckigen Immobilienkonzerns befinden sich die jeweiligen Objektgesellschaften, die im eigenen Namen mit Bankdarlehen und mit den von der RAMFORT GmbH zur Verfügung gestellten Darlehen die Immobilien erwerben und das operative Geschäft umsetzen: - SAFE 02 GmbH & Co. 3 KG, Oldenburg für Bestandsobjekte in Delmenhost und Bremen - SAFE 02 GmbH & Co. 4 KG, Oldenburg für Bestandsobjekte in Delmenhorst - SAFE 2 Office GmbH & Co. KG, Regensburg für Bestandsobjekte in Unterschleißheim - ACC Bremen GmbH & Co. KG, Regensburg für Bestandsobjekte in Bremen (Airport City Center) - ParkOffice GmbH & Co. KG, Regensburg für Bestandsobjekte in Bremen Die Komplementär- und Geschäftsführungsfunktion für die fünf KGs übernimmt die BeCam GmbH, an die der Gründer Herr Wittke ebenso wie bei der RAMFORT GmbH zu 100% beteiligt ist. Herr Wittke übt als geschäftsführender Gesellschafter der GmbHs direkt und über die Komplementärgesellschaft indirekt einen maßgeblichen Einfluss auf alle Gesellschaften des Konzerns aus. Die Aufgliederung des Konzerns erscheint zweckmäßig, weil sie bei der Gestaltung der möglichen zukünftigen Exit-Szenarien sowohl einen Asset Deal als auch einen Share Deal ermöglicht. Mitarbeiter: acht Angestellte Unternehmenssitz: Regensburg Gründung/Historie:Die RAMFORT GmbH ist ein im Jahr 2003 durch Herrn Björn Wittke gegründetes Familienunternehmen, welches bis heute inhabergeführt ist. Nach einigen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen im Jahr 2019 besteht die heute aktuelle Firmenstruktur. Die RAMFORT GmbH fungiert hierbei überwiegend als Management- und Finanzierungs-Holding, die als Emittentin am Kapitalmarkt weitere Mittel als Finanzierungsbaustein zur Umsetzung des Geschäftsmodells des Immobilienkonzerns einwirbt. Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Die RAMFORT-Gruppe vermietet Gewerbe- und Wohnflächen. Auf Wunsch werden gegen Entgelt mieterspezifische Ein- und Umbauten der Gewerbemietflächen umgesetzt. Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Die Einkaufsstrategie der RAMFORT sieht vor, zu mindestens 50% vermietete Immobilien mit einem stabilen, positiven Cashflow ab Baujahr 1995 in prosperierenden Städten mit einem durch die RAMFORT abzubauenden Investitionsbedarf zu erwerben. Hierdurch soll bereits zum Ankaufszeitpunkt eine möglichst hohe Abdeckung der Finanzierungskosten mit Mieten sichergestellt werden. Strategie: Die Strategie ist es, versteckte Potentiale zu entdecken und zu heben. Insbesondere soll durch die Maßnahmen die Lebensdauer der Objekte wieder gesteigert werden und Objekte entstehen, die konkurrenzfähig mit Neubauprojekten sind. Durch die Umsetzung von Asset- und Refurbishmentmaßnahmen sollen bei den im Eigentum stehenden Immobilien die Leerstandsquote weitestgehend abgebaut werden, so dass die Verkehrswerte steigen. Nach Erhöhung der Mietrenditen ist eine langfristige Umfinanzierung vorgesehen, um die Objekte langfristig im Bestand zu halten. Kunden: Kunden der RAMFORT sind während der Bestandshaltephase gewerbliche Mieter sowie Mieter von Wohnimmobilien. In einer späteren Exitphase ist der gewinnbringende Verkauf einzelner Objekte zum Beispiel an andere Immobilienunternehmen, Institutionelle Investoren oder Fondsgesellschaften möglich. Lieferanten: Archtitekten und Fachplaner, auf Wohn- und insbesondere Gewerbemietrecht spezialisierte Rechtsanwaltkanzleien, externe Handwerker, Dienstleister im Rahmen des Facility Managements.

Darstellung der Betriebswirtschaftlichen Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Konzerns kann derzeit nicht in Tabellenform dargestellt werden, weil die Emittentin bislang keinen Konzernabschluss erstellt. Die Darstellung der jährlichen Einzelabschlüsse der Emittentin würde ohne eine Konsolidierung der beteiligten Gesellschaften zu keinem aussagefähigen Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen.

Eine Auswertung von kumulierten Werten ist durch das von der Emittentin veröffentlichte "Anleihe Pitch Deck" (siehe Website der Emittentin) möglich.

Demnach verfügte die RAMFORT-Gruppe über Immobilien mit einem kumulierten Verkehrswert von 83,7 Mio. EUR, welcher nach Unternehmensangaben inzwischen auf 92,6 Mio. EUR gesteigert werden konnte. Grund für diese Wertsteigerung ist die Erhöhung der kumulierten Jahres-Netto-Kaltmiete (JNKM) von ursprünglich 3,2 Mio. EUR auf inzwischen 4,0 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen bei Vollplatzierung der Anleihe kumulierte Verbindlichkeiten in Höhe von 73,5 Mio EUR.

Entwicklung 2020

Die von der RAMFORT angewendete Einkaufsstrategie ist, zu mindestens 50% vermietete Immobilien mit einem stabilen, positiven Cashflow ab Baujahr 1995 in prosperierenden Städten mit einem durch die RAMFORT abzubauenden Investitionsbedarf zu erwerben. Hierdurch soll ein guter Kompromiss zwischen Wertschöpfungspotentialen in der Zukunft und möglichst früher sowie eine möglichst vollständige Abdeckung der Kapitalkosten durch Mieteinnahmen realisiert werden.

Entsprechend dieser Strategie hat die Emittentin am 14.10.2020 den Erwerb des "Airport City Bremen" Projektes mit rund 39.100 qm an Gewerbeflächen mit einem Leerstand von 29% für einen Gesamtkaufpreis inklusive Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 67,8 Mio. EUR beurkundet. Hier wurden in Bremen die Otto-Lilienthal-Straße 16A, 22, 23 u. 23A und in Delmenhorst die Lange Straße 32 sowie in Unterschleißheim die Ohmstraße 1 in einer "Kaufpreistranche 1" über 33,8 Mio. EUR erworben. Für diese Objekte wurden bereits Bankdarlehen über insgesamt 28,5 Mio. EUR und Mezzanine Darlehen in Höhe von 2,7 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die Kaufpreise für die Tranche I sind bereits im Geschäftsjahr 2020 geflossen und der wirtschaftliche Übergang des Eigentums ist ebenfalls in 2020 erfolgt.

In einer "Kaufpreistranche 2" wurden für rund 34,0 Mio. EUR in Bremen die Otto-Lilienthal-Straße 25, 27 u. 29 sowie das Hybrid-Objekt Otto-Lilienthal-Straße 19 / Flughafenallee 3 erworben. Für deren Finanzierung wurden weitere Bankdarlehen über 26 Mio. EUR abgeschlossen, um die sieben Monate nach Beurkundung fällige zweite Kaufpreistranche im Geschäftsjahr 2021 zu bezahlen.

Entwicklung 2021 und Ausblick

Mit den Mitteln der Anleihe wurden die Mitte Mai 2021 fälligen Restkaufpreise finanziert. Die Kaufpreiszahlungen und Eigentumsübergänge aus den zuvor genannten Kaufvorgängen über 67,8 Mio. EUR wurden vollständig umgesetzt. Der Blind-Pool-Charakter der Anleihe hat sich damit aufgelöst und es liegt nun ein zinserwirtschaftendes Underlying vor.

Nach der Investorenpräsentation ("Anleihe Pitch Deck") verfügt die RAMFORT-Gruppe beim beurkundeten Immobilienvermögen und nach vollständigem Übergang des Eigentums im Ankaufszeitpunkt über eine gesamte Jahres-Netto-Kaltmiete (JNKM) in Höhe von 3,2 Mio. EUR. Diese konnte nach Angaben der Unternehmensführung im Jahr 2021 auf 4,0 Mio. EUR erhöht werden. Demnach ist die JNKM im Finanzierungsmix mit den vergleichsweise günstigeren Bankenfinanzierungen ausreichend, um die Finanzierungskosten in voller Höhe zu leisten und darüber hinaus bereits erste Tilgungsleistungen gegenüber den Banken zu erbringen. Zum Zeitpunkt der Aktualisierung dieses Barometers wurde der Leerstand durch erfolgreiche Neuvermietung um 7% auf nun 22% reduziert.

In Verbindung mit dem Wertsteigerungspotential durch weiteren Abbau des derzeitigen Leerstandes (22%), Wertsteigerungen durch die Umsetzung von Refurbishment-Maßnahmen sowie der zukünftigen Möglichkeit einer langfristigen Umfinanzierung mit verbesserten Beleihungswerten ergibt sich ein positives Potential für den weiteren Bestandsaufbau bei der RAMFORT-Gruppe.

Zukünftig sollen auf Basis einer Vollvermietung insgesamt eine JNKM in Höhe von ca. 5,2 Mio. EUR erzielt werden und damit eine Erhöhung der Verkehrswerte auf ca. 112 Mio. EUR realisiert werden.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug | rating[ 2 ] ( # _ftn2)

Das Unternehmen verstößt nicht gegen die von der KFM Deutsche Mittelstand AG definierten Ausschlusskriterien. Die Anleihe ist für die von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierten Fonds investierbar.

