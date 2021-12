Bern (awp/sda) - 580 Millionen Franken: So viel investieren die SBB in das neue Werk in Arbedo-Castione. Ursprünglich waren 360 Millionen Franken veranschlagt. Die SBB begründen die Mehrkosten mit zusätzlichen Arbeiten, die im neuen Werk ausgeführt werden sollen sowie Vorbereitungsarbeiten und der Arealentwicklung. In Betrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...