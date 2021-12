Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass sie zum zweiten Mal in Folge die CDP-Note "A" für ihre Klimaschutzmaßnahmen erhalten hat. Mit dieser Bestnote wird Moody's als eines der wenigen von fast 12.000 leistungsstarken Unternehmen ausgezeichnet, die bei der Reduzierung von Emissionen, der Minderung von Klimarisiken und der Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führend sind.

"Als Mitglied der CDP-Programme ‚Reporter Services' und ‚Supply Chain' hat die Moody's Corporation ihre Vorreiterrolle im Umweltschutz und ihr Engagement für die Eindämmung des Klimawandels sowohl innerhalb des Unternehmens als auch bei den Zulieferern unter Beweis gestellt. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns über ihr fortgesetztes Engagement für Transparenz und ihre anhaltenden Bemühungen zur Sicherung einer nachhaltigen Welt mit einer Netto-Nullbilanz", sagte Simon Fischweicher, Head of Corporates and Supply Chains bei CDP Nordamerika.

Im Jahr 2021 beschleunigte Moody's seine Initiative, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, indem es sein ursprüngliches Ziel um zehn Jahre vorverlegte und seine validierten, wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zwischenziele vorantrieb. Die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Ziele können im TCFD Report und Stakeholder Sustainability Report von Moody's eingesehen werden.

"Angesichts der beispiellosen Herausforderungen, vor die uns der Klimawandel stellt, bin ich stolz darauf, dass Moody's erneut diese prestigeträchtige Auszeichnung vom CDP erhalten hat", erklärte Rob Fauber, President Chief Executive Officer von Moody's. "Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns, und in unserer Rolle als globaler Risikobewerter können wir auch andere Unternehmen dabei unterstützen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, aufkommende Risiken zu antizipieren und in historische Chancen zu investieren."

Mit einem breiten Spektrum an Klimaschutzlösungen und -erkenntnissen, die von Informationen auf Unternehmensebene bis hin zu Analysen auf Makroebene reichen, unterstützt Moody's die Marktteilnehmer bei der Identifizierung klimabezogener Risiken und Chancen sowie bei der Quantifizierung der Risikofaktoren und der Vorbereitung auf dieselben. Moody's veröffentlicht auch eine Reihe klimarelevanter Denkanstöße und Analysen, einschließlich eines kürzlich erschienenen Sonderberichts, der die Auswirkungen eines raschen Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft auf die kohlenstoffintensivsten Unternehmenssektoren analysiert.

Moody's wurde kürzlich in die Dow Jones Sustainability Indices aufgenommen und gehört zu den 10 Prozent der Unternehmen, die im Bereich Nachhaltigkeit am aktivsten sind. Das Unternehmen zählt zu den Gründungsmitgliedern der "Net Zero Financial Services Provider Alliance", die Teil der "Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)" ist. Im Jahr 2021 schloss sich Moody's der "Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)" an, einer von der Industrie geleiteten Initiative, die darauf abzielt, globale Finanzströme von naturfeindlichen zu naturfördernden Ergebnissen zu verlagern.

Lesen Sie in den Stories of Change des CDP mehr darüber, wie Moody's den Klimaschutz mit seinen Geschäftszielen verbindet, und besuchen Sie die Nachhaltigkeits-Website des Unternehmens, um mehr über sein Engagement für die Umwelt zu erfahren und Zugang zu seinem Portfolio an klimabezogenen Berichten zu erhalten.

