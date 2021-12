Die kurze Einschätzung der Lage Vor dem Regierungswechsel zeigt sich der DAX in bester Laune. Der wenig überzeugende Start des laufenden Anstiegs kann als Hinweis auf einen fehlenden zweiten Rücklauf gewertet werden. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Die lila 5 bildet - ausgehend von 8612 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...