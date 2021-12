Mit der SDC-Lösung von Mavenir kann T-Mobile seinen Kunden "One Number"-Dienste anbieten

Mavenir, der Netzwerksoftwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software aufbaut, die in jeder Cloud ausgeführt wird und die Art und Weise, wie die Welt vernetzt ist, verändert, gab heute bekannt, dass T-Mobile der erste Betreiber in der Tschechischen Republik ist, der es Kunden mit ausgewählten Smartwatches ermöglicht, sich mit ihrer bestehenden Handynummer zu verbinden.

Der Smartwatch-Verbindungsdienst von T-Mobile verfügt über das SDC von Mavenir, das als Erweiterung seiner IMS-Funktionen integriert ist. Das SDC von Mavenir, das zertifizierte Entitlement Server (ES)-Funktionalität umfasst, bietet eine flexible Berechtigungsverwaltung und verarbeitet Geräteberechtigungen für mobile Geräte. Es ermöglicht Kunden, Nachrichten auszutauschen und Sprachanrufe direkt auf ihrer Smartwatch zu tätigen oder zu empfangen, ohne an ihr primäres Gerät gebunden zu sein. Die Funktion wurde im Juni 2021 live geschaltet.

Das SDC von Mavenir orchestriert die Authentifizierung, Bereitstellung und Verknüpfung der Smartwatch mit der Handynummer des Kunden, sodass sie unabhängig vom primären Gerät betrieben werden kann. Mavenir unterstützt mehrere Marken von Smart Devices, was dies zu einem einzigen Produkt für die Bereitstellung von "One Number"-Diensten macht. Der Smartwatch-Verbindungsdienst von T-Mobile unterstützt die Sprachkommunikation über VoLTE oder VoWi-Fi. In der Tschechischen Republik basieren IMS, VoLTE und VoWi-Fi von T-Mobile auf Cloud-Native IMS-Lösungen von Mavenir.

"SDC ist die perfekte Ergänzung für Wearables", sagt Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager der Multimedia Business Unit von Mavenir. "Wir freuen uns, wie schnell Mavenir eine IMS-Funktion bereitstellen konnte, die für T-Mobile und seine Smartphone-/Smartwatch-Kunden in der Tschechischen Republik einen so greifbaren Mehrwert bietet."

"Wir sind stolz darauf, dass T-Mobile als erster Betreiber in der Tschechischen Republik einen Verbindungsdienst auf den Markt gebracht hat, der die volle Nutzung der weithin als technologisch fortschrittlichsten Smartwatch ermöglicht, selbst wenn ein gekoppeltes Smartphone nicht erreichbar ist", sagte Michal Podlucký, Direktor des Privatkundensegments bei T-Mobile Czech Republic.

Die Nutzung des Dienstes mit T-Mobile ist äußerst freundlich. Kunden können die Uhr ganz einfach koppeln und den Dienst direkt in der Uhren-App auf dem Smartphone aktivieren und beide Geräte gleichzeitig oder komplett unabhängig voneinander nutzen. Kunden, die den Dienst innerhalb eines Jahres nach der offiziellen Einführung aktivieren, erhalten die ersten drei Monate kostenlos. Für alle T-Mobile Kunden, die den laufenden Vertrag aktivieren oder verlängern, hat T-Mobile zudem ein vergünstigtes Uhrenangebot vorbereitet.

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211207006003/de/

Contacts:

Maryvonne Tubb

Mavenir

PR@mavenir.com

Casey Bush

GlobalResultsPR (USA)

mavenir@globalresultspr.com

Kevin Taylor

GlobalResultsPR (EMEA)

mavenir@globalresultspr.com