Google macht die Gmail App nach und nach zur zentralen Anlaufstelle für Kollaboration. Jetzt gibt es auch Videoanrufe per Google Chat in der Mail-App. Aus der Gmail App für iOS und Android lassen sich jetzt auch Sprach- und Videoanrufe starten. Das Feature läuft über Google Chats. Ein Anruf lässt sich per Klick auf das Telefon- oder Video-Icon oben rechts im Chat-Fenster starten. Dort werden in rot auch verpasste Anrufe angezeigt. Aktuell sind nur 1:1 Calls möglich. Das Rollout startet am 6. Dezember. Bis es für alle Nutzer:innen sichtbar ist...

