BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenlieferant Hellofresh dämpft die Erwartungen für das operative Ergebnis im kommenden Jahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2022 laut einer ersten, indikativen Prognose bei 500 bis 580 Millionen Euro liegen, teilte der Dax -Konzern überraschend am Dienstagabend in Berlin mit. Die Analystenerwartung liege derzeit mit 647 Millionen Euro deutlich darüber. Die Aktie geriet nachbörslich kräftig unter Druck und büßte im Vergleich zum Xetra-Schluss gut fünf Prozent ein.

Der Umsatz dürfte 2022 hingegen währungsbereinigt um 20 bis 26 Prozent zulegen. Die Analystenschätzung liegt hier laut dem Konzern im Schnitt bei 17,7 Prozent. Die Prognosen basierten auf vorläufigen Plänen und Annahmen, die laut Hellofresh noch einer Reihe von Unsicherheiten unterliegen.

Hellofresh werde weiter erheblich in das langfristige Wachstum investieren, insbesondere durch die Fortführung des bereits laufenden Ausbaus der Produktionsinfrastruktur und die weitere Stärkung der Technologie- und Datenplattform. Darüber hinaus werde der Konzern weiter neue Länder und Marken erschließen und ausbauen, hieß es./jha/bek

HelloFresh SE legt indikative Prognose für das Geschäftsjahr 2022 vor



DGAP-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Prognose

HelloFresh SE legt indikative Prognose für das Geschäftsjahr 2022 vor

07.12.2021 / 19:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch

(Marktmissbrauchsverordnung - MAR)



HelloFresh SE legt indikative Prognose für das Geschäftsjahr 2022 vor

ISIN: DE000A161408

WKN: A16140

Börsenkürzel: HFG

LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57

Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard)

Berlin, 7. Dezember 2021 - Da der Jahresend-Budgetierungsprozess der HelloFresh SE ("Gesellschaft"), der auch die Analyse verschiedener Szenarien hinsichtlich der potentiellen Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst, weit vorangeschritten ist, hat der Vorstand der Gesellschaft heute einen Beschluss bezüglich einer ersten, indikativen Prognose für das Geschäftsjahr 2022 gefasst. Die Gesellschaft wird danach weiterhin erheblich in ihr langfristiges Wachstum investieren, insbesondere durch die Fortführung des bereits laufenden Ausbaus ihrer Produktionsinfrastruktur und die weitere Stärkung ihrer Technologie- und Datenplattform. Darüber hinaus wird die Gesellschaft weiterhin, in Übereinstimmung mit ihrer langfristigen Wachstumsstrategie, neue Länder und Marken erschließen und weiter ausbauen. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft ein Umsatzwachstum der HelloFresh-Gruppe im Geschäftsjahr 2022 auf währungsbereinigter Basis zwischen 20% und 26%. Der arithmetische Mittelwert der bis zum 7. Dezember 2021 veröffentlichten Analystenschätzungen bezüglich des Konzernumsatzwachstums für das Geschäftsjahr 2022 in der Euro-Berichtswährung beläuft sich auf 17,7%. Zudem erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 ein bereinigtes EBITDA ("AEBITDA") auf Konzernebene zwischen EUR 500 Millionen und EUR 580 Millionen (arithmetischer Mittelwert der bis zum 7. Dezember 2021 veröffentlichten Analystenschätzungen bezüglich des AEBITDAs für das Geschäftsjahr 2022: EUR 647 Millionen). Diese Prognose basiert auf den gegenwärtigen, vorläufigen Plänen und Annahmen der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022, die noch einer Reihe von Unsicherheiten unterliegen, und sollte lediglich als Indikation verstanden werden.



Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl AEBITDA und damit zusammenhängender Informationen verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2020, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.



Mitteilende Person beim Emittenten +49 (0) 160 96382504 Dr. Christian Ries Group General cr@hellofresh.com Counsel HelloFresh SE, Prinzenstraße [1]www.hellofreshgroup.com 1. 89, 10969 Berlin http://www.hellofreshgroup. com/

Pressekontakt Saskia Leisewitz +49 (0) 174 72 359 61 Global Lead Corporate sl@hellofresh.com Communications HelloFresh SE, [1]www.hellofreshgroup.com 1. Prinzenstraße 89, 10969 Berlin http://www.hellofreshgroup.com/ Rechtlicher Hinweis



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "zielen" oder "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Es wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

07.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: HelloFresh SE

Prinzenstraße 89

10969 Berlin

Deutschland

E-Mail: ir@hellofresh.com

Internet: www.hellofreshgroup.com

ISIN: DE000A161408

WKN: A16140

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1254984



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



1254984 07.12.2021 CET/CEST



°