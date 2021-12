Die Aktien des Elektroautobauers Rivian setzen ihren Erholungsversuch vom Vortag fort. Der Tesla -Rivale war erst am 10. November an die Börse gegangen. Aus dem Stand kam das Unternehmen auf einen Börsenwert von knackigen 100 Milliarden Dollar.Die Rivian-Aktie war binnen weniger Tage bis auf 179 Dollar nach oben geschnellt - ein Plus von fast 130 Prozent verglichen mit dem Ausgabepreis von 78 Dollar. Nach dem Rekordhoch war es dann aber im Zuge einer allgemeinen Schwäche von Tech-Werten bis Ende ...

