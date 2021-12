Unfassbare News! 90 Tonnen "Süßkram" für Yumy Bear Goods!

Anzeige / Werbung

Dass man mit Süßigkeiten enorme Umsätze erzielen kann, zeigt am besten Haribo mit einem geschätzten Umsatz von 3 Milliarden EUR pro Jahr.

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) offenbart den Anlegern heute beinahe unfassbar Zukunftspläne, die bei den Anlegern ein heftiges Echo hervorrufen sollten!

USA Today gilt als die auflagenstärkste Tageszeitung der USA, noch vor dem Wallstreet Journal und der NY Times veröffentlichte kürzlich einen Report über YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9):

Die veganen Gummibärchen von Yumy Bear versprechen, das nächste große Ding bei den Süßigkeiten zu werden USA TODAY

Auch ich denke, dass es YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) im Kreuz hat, in den nächsten Monaten und Jahren exorbitant zu wachsen, sodass es ermöglicht wird, sogar den kürzlich durch die

Gazetten gegangenen Erfolg von Smartsweets (Übernahme um 400 Mio. CAD) zu übertreffen. Warum ich mich hier so weit aus dem Fenster lehnen kann? Ich hatte die Möglichkeit, sowohl SmartSweets als auch Yumy Bear zu probieren! Geschmäcker sind zwar verschieden, aber wer die Yumy-Bären nicht besser findet, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass der Siegeszug dieses Unternehmens nicht aufzuhalten ist. Diese zuletzt bekanntgegebene Meldung ist für mich die bislang wichtigste der Unternehmensgeschichte:

YUMY BEAR ROLLS OUT INTO NATIONAL PHARMACY RETAILER WITH OVER 800 LOCATIONS NATIONWIDE

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) gibt eine Erstbestellung für seine "Better for You"-Bären von einer der größten Apothekenketten Kanadas bekannt, die über 800 Geschäfte im ganzen Land betreibt. Das dies mit einer vollkommen neuen Marke überhaupt möglich ist, ist bewundernswert. Die Nachfrage dürfte die kühnsten Hoffnungen übersteigen. Nun geht man den nächsten Schritt:

BREAKING NEWS: YUMY BEAR GOODS INC. EXPANDS PRODUCT LINE AND EXPANDS ITS BUSINESS TO A COMPLETE BETTER-FOR-YOU CONFECTIONERY COMPANY

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) gibt den Ausbau des Süßwarensortiments über die Gummibärchen hinaus hin zu einem allumfassenden Süßwarenunternehmen bekannt. In diesem Zuge ändert das Unternehmen auch demnächst den Firmennamen in: The Yumy Candy Company Inc.

Die erweiterte Produktlinie wird Lutscher, Kaubonbons und Hartbonbons umfassen. Dies wird der erste Ausflug des Unternehmens in diese beliebten Kategorien sein. Das Unternehmen wird diese Produkte durch Partnerschaften mit namhaften Forschungs- und Entwicklungsteams im Süßwarenbereich mit über 90 Jahren Erfahrung herstellen. Die Produkte werden eine Verbesserung gegenüber aktuellen Produkten auf dem Markt darstellen, die weniger Zucker und weniger Kalorien enthalten als ihre Konkurrenten. Das Unternehmen wird zunächst 200.000 Pfund an Produkten produzieren lassen. Die Bonbons sind frei von Zuckeralkoholen, Zuckerzusätzen und künstlichen Süßstoffen.

Wir freuen uns, unsere Produktlinie endlich um Hartbonbons und Kaubonbons erweitern zu können. Wir hatten in den letzten Monaten enormen Erfolg mit unseren Gummibonbons und haben uns daher entschlossen, unsere Produktlinie zu erweitern, um der großen Anzahl von Nachfragen nach Hartbonbons gerecht zu werden. Wir glauben, dass wir unseren Umsatz durch das Hinzufügen zusätzlicher SKUs zu unserem Unternehmen erheblich steigern werden. ERICA WILLIAMS, CEO VON YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )

NEWS-FAZIT:

200.000 Pfund, das sind exakt 90718,474 Kilogramm, also rund 90 Tonnen. Diese Menge ist schon bemerkenswert. Um so eine Menge als Pilotprogramm, also um den Markt zu testen, nur in Erwägung zu ziehen, muss man sehr positive Erfahrungen mit der Einführung der Yumy-Gummibären gesammelt haben.

Ich denke, dass dies die entscheidende News sein könnte, um die Rallye der letzten Wochen erneut zu befeuern, sodass die Aktie endgültig die 3,00 CAD Marke hinter sich lassen wird und die 4,00 CAD Hürde in Angriff nehmen kann! MEINUNG AUTOR

WEITERE MEILENSTEINE VON DER LETZTEN WOCHEN:

Verdopplung der Produktionskapazität: Yumy Bear Goods Announces Successful Increase in Production Capacity to Keep Up with Demand

Vertrag mit Star Marketing: Yumy Bear Announces New Distribution Partnership with Star Marketing

Erster Kauf durch Purity Life: Yumy Bear Goods Receives Initial Purchase Order from Purity Life Health Products LP

Launch in den Choices Markets: Yumy Bear Goods Expands Retail Launch to Choices Market a Subsidiary of One of Canada's Largest Grocery Conglomerates

Platzierung in London Drugs: Yumy Bear Goods Receives Order from Premier Pharmacy London Drugs

Platzierung in Pure Integrative Pharmacy: YUMY BEAR GOODS FURTHER EXPEANDS ITS RETAIL PRESENCE AND RECEIVES ORDER FROM PREMIER PHARMACY PURE INTEGRATIVE PHARMACY





YUMY BEAR GOODS INC.

WKN: A3CRG9 , CSE: YUMY

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. - Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!





YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges und von Frauen geführtes Süßwarenunternehmen. Beim nachhaltig orientierten Food-Tech-Unternehmen dreht sich alles um die Gesundheit, die Tiere und den Planeten. Kreiert wurde eine Reihe von "Gummibären", die wenig Zucker enthalten und zu 100% pflanzlich sind und in den Geschmacksrichtungen Erdbeer-Kiwi, Pfirsich und saure Wassermelone angeboten werden.

Die Vorteile der Yumy Bear - Produkte:

Besonders niedriger Zuckergehalt (nur 1,5 g pro Beutel);

natürlich gesüßt und gefärbt;

pflanzliche Inhaltsstoffe (keine tierische Gelatine, vegan);

natürlich gesüßt - keine künstlichen Süßstoffe - keine Zuckeralkohole;

glutenfrei, gelatinefrei und allergenfrei - keine Nüsse, Erdnüsse, Weizen, Sojabohnen, Milch, Eier;

21 Gramm Ballaststoffe;

jede verkaufte Packung trägt zur Unterstützung lokaler Gemeinschaftsinitiativen, Wohltätigkeitsorganisationen und Tierrettungszentren bei.







Derzeit ist man mit den offenbar weitaus gesünderen Gummibären in 163 Geschäften im Regal. Die Breite ist aber enorm, denn es werden Verkaufsstellen bedient, die beim Fitnessstudio anfangen und in einer Snackbude enden. Speziell im Großraum Vancouver, wo das Unternehmen gegründet wurde, hat man bereits große Popularität erreicht und man kann die Bären beinahe an jeder Ecke kaufen!

PRODUKTIONSKAPAZITÄT VERDOPPELT

Erst vor wenigen Wochen gab YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) bekannt, dass man aufgrund des sich abzeichnenden Verkaufserfolgs die Produktionskapazität auf eine Million Bären pro Monat verdoppelt hat: YUMY BEAR GOODS ANNOUNCES SUCCESSFUL INCREASE IN PRODUCTION CAPACITY TO KEEP UP WITH DEMAND

In der letzten Zeit haben wir eine beträchtliche Anzahl von Anfragen von großen Einzelhändlern und großen Vertriebspartnern erhalten, die mit Yumy Bear zusammenarbeiten möchten. Unser Ziel wird es sein, mit all diesen Parteien Verträge und Regalflächen zu sichern. JEAN-PAUL ELEIZEGUI, NATIONALER VERKAUFSDIREKTOR VON YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )

DIE FORMEL ZUM ERFOLG - 4 + 50 = 360

Als Leser dürften Sie sich an dieser Stelle fragen: "Warum in aller Welt soll ich in eine Gummibären-Firma investieren?" Diese Frage beantwortet sich durch den folgenden Artikel selbst:



SmartSweets wurde 2016 von der aus Vancouver stammenden Tara Bosch ins Leben gerufen, nachdem sie in ihrer Küche mit verschiedenen Gummibärchenrezepten experimentiert hatte, in der Hoffnung, eine gesündere Alternative zu ihren Lieblingssüßigkeiten wie Skittles und Starbursts zu schaffen. Bosch hat SmartSweets zu einer der am schnellsten wachsenden Marken in der Kategorie "Nicht-Schokolade" in Kanada und den USA gemacht (hier geht es zu der beeindruckenden Geschichte, die mit einer Gummibärenform, die auf Amazon gekauft wurde, begann).

Drei Jahre nach der Gründung setzte SmartSweets 50 Millionen CAD um, in 2020 dann die Übernahme für 360 Mio. USD.

FAZIT:

Warum bin ich überzeugt davon, dass YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) den Erfolg von SmartSweets replizieren oder sogar übertreffen kann? Das ist einfach, denn ich habe die Produkte vergleichen dürfen. Mein persönliches Fazit ist, dass die Yumy Bears nicht nur im geschmacklichen Vergleich besser sind als die SmartSweet-Gummis, sondern dass sie meine Tochter auch sogar besser findet als die "Originalen" von Haribo.

Meine Süßkramexpertise bescheinigt dem Produkt eine große Zukunft, denn wenn ich einen intensiveren Fruchtgeschmack bei extrem reduzierten Zucker und gleichzeitig weniger Kalorien kaufen kann, dann nehme ich das als Konsument doch gerne an.

Wenn Sie meinen Gedankengang nachvollziehen können, dann sollten Sie ein Investment in YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) jetzt überlegen.

Hier finden Sie das Original auf bullvestorbb.com

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Enthaltene Werte: CA98872H1010