Eine Umfrage unter mehr als 200 CIOs und leitenden Führungskräften weist auf den beschleunigten Einsatz privater 5G-Netze hin, da Unternehmen bestrebt sind, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit zu optimieren

NTT Ltd., ein global tätiger Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen, veröffentlicht einen neuen, von Economist Impact entwickelten Bericht. Der Bericht mit dem Titel "Private 5G here and now" (Private 5G-Netze hier und jetzt), enthält Erkenntnisse aus einer Umfrage unter 216 CIOs und leitenden Entscheidungsträgern aus Großbritannien, den USA, Japan und Deutschland. Mit der Umfrage sollten die Herausforderungen in der Branche im Zusammenhang mit der Implementierung und Einführung privater 5G-Netze untersucht werden. Dem Bericht zufolge besteht erhebliches Interesse an privaten 5G-Netzen: 90 Prozent der Führungskräfte gehen davon aus, dass private 5G-Netze künftig zum Standard werden.

Wo werden private 5G-Netze eingesetzt?

Die Studie zeigt, dass etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen (51 %), die den Einsatz eines privaten 5G-Netzes planen, dies innerhalb der nächsten 6 bis 24 Monate realisieren werden, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit zu verbessern. 30 der Befragten nutzen bereits ein privates 5G-Netz oder sind gerade dabei, ein solches Netz einzurichten. Das größte Interesse besteht bei deutschen Unternehmen, von denen 40 die Einrichtung privater 5G-Netzwerke planen. Es folgen 28 der britischen Unternehmen, 26 der japanischen Unternehmen und 24 der US-amerikanischen Unternehmen.

Die Mehrheit (80 %) der Führungskräfte gibt an, dass es durch Covid-19 einfacher geworden ist, das für die 5G-Einführung erforderliche Budget zu sichern. Am stärksten ist diese Haltung in Deutschland (93 %) verbreitet, gefolgt von den USA (83 %), Großbritannien (77 %) und Japan (65 %).

Sicherheitsbedenken beschleunigen die Einführung privater 5G-Netze

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Ransomware sind CIOs und CISOs auf der Suche nach Möglichkeiten, die Abwehr gegen immer raffiniertere Angriffe zu verstärken. Der Bericht zeigt, dass 69 der Führungskräfte der Ansicht sind, dass die Sicherheit ihrer derzeitigen Infrastruktur nicht robust genug ist. Weitere Problembereiche sind die Kontrolle der Unternehmensdaten (48 %), die Abdeckung und Geschwindigkeit (43 %) sowie die Reaktionszeit (Latenz) des derzeitigen Dienstanbieters (40 %). Im Vergleich zu Technologien wie WLAN und dem öffentlichen 5G-Netz bieten private 5G-Netze deutlich mehr Sicherheitsfunktionen.

83 der Führungskräfte stufen die Verbesserung des Datenschutzes und der Sicherheit als ein sehr wichtiges Ergebnis ein, das sie sich von der Einführung privater 5G-Netze erhoffen. Es besteht kein Zweifel, dass CIOs mehr Sicherheit und Kontrolle wünschen und gleichzeitig die Digitalisierung fördern möchten und der Ansicht sind, dass ein lokales privates 5G-Netz diese kritischen Geschäftsanforderungen erfüllen wird. Dies ermutigt Unternehmen dazu, eigene private 5G-Netze aufzubauen und zu betreiben.

Herausforderungen und erfolgreiche Einführungsstrategien für private 5G-Netze

Dem Bericht zufolge ist das häufigste Hindernis (44 %) bei der Einführung privater 5G-Netze die Integration der Technologie in bereits vorhandene Systeme und Netzwerke. Die Komplexität im Zusammenhang mit der Einrichtung und Administration privater 5G-Netze wird von 37 der Befragten als weiteres großes Hindernis genannt. Das Fehlen der technischen Kompetenzen und des nötigen Know-hows für die Administration von 5G-Netzen bei der Belegschaft ist das Hindernis, das 30 der Unternehmen am dritthäufigsten genannt haben.

Dies ist einer der Gründe, weshalb 38 der CIOs bei der Einführung privater 5G-Netze das Outsourcing an einen Managed-Service-Anbieter bevorzugen. Der Kauf eines privaten 5G-Netzes "as-a-Service" verkürzt gegebenenfalls die Zeit bis zur Einführung und bietet eine höhere Nutzungsqualität für die Endanwender und eine höhere Investitionsrendite.

Private 5G-Netze bringen den digitalen Wandel in verschiedenen Branchen voran

"Die Studie zeigt, dass die Einführung privater 5G-Netze genau jetzt stattfindet. Die Unternehmen, die private 5G-Netze nutzen, werden von noch nie dagewesenen Wettbewerbsvorteilen profitieren. Ganz unabhängig davon, ob ein Unternehmen eine Produktionshalle, Distributionszentren, Ladenlokale oder Büroräume besitzt, kann ein privates 5G-Netz die Digitalisierung des Unternehmens auf sichere Weise erheblich unterstützen", so Shahid Ahmed, Group Executive Vice President des Bereichs New Ventures and Innovation von NTT Ltd.

