Die Tensar Corporation ("Tensar"), ein weltweit führender Anbieter von technischen Geogitterlösungen für den Tiefbau und ein Portfoliounternehmen des Fonds Castle Harlan Partners V, L.P., von Castle Harlan Inc., hat heute den Abschluss einer bindenden Vereinbarung über die Übernahme durch die Commercial Metals Company (NYSE: CMC) ("CMC") bekannt gegeben. Dies ist Teil der Strategie von CMC zum weiteren Ausbau der Führungsposition im Bereich Baulösungen.

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit für Tensar, sich mit CMC zusammenzuschließen, um die Reichweite auf dem zivilen Infrastrukturmarkt zu vergrößern", sagte Mike Lawrence, CEO von Tensar. "Beide Unternehmen können auf eine lange Erfolgsgeschichte in Sachen Innovation, Service und Einsatz für den Erfolg unserer Kunden zurückblicken. Gemeinsam sind wir gut positioniert, um in wichtigen Märkten zu wachsen und die bevorstehenden Infrastrukturausgaben zu nutzen sowie die steigenden Anforderungen an nachhaltigere Lösungen weltweit zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, das innovative, fortschrittliche Produktionswissen von CMC zu nutzen, um unseren Kunden und Partnern starke Produkt- und Servicevorteile zu verschaffen. Für die Mitarbeiter und Kunden beider Unternehmen ist dies eine spannende Veränderung."

CMC ist ein weltweit führender Hersteller von Stahlprodukten, einschließlich Betonstahl, der zur Verstärkung von Infrastrukturbauten verwendet wird. Das Unternehmen ist ein Vorreiter bei der Einführung neuer Fertigungsverfahren und Technologien, die den Kunden kostengünstigere, nachhaltigere und stabilere Lösungen bieten.

"Diese überzeugende Übernahme bringt die Strategie von CMC voran, unsere Führungsposition im Bereich der Baustahlbewehrung mit wertsteigernden Produkten auszubauen, die unser bestehendes Angebot ergänzen", sagte Barbara R. Smith, Vorstandsvorsitzende, Präsidentin und Chief Executive Officer von CMC. "Tensar wird eine leistungsfähige Plattform für zusätzliches Wachstum im Bereich ergänzender technischer Produkte schaffen, die auf den größten Kernmarkt von CMC, das Baugewerbe, abzielen und Endverbrauchermärkte und Kundensegmente ansprechen, zu denen wir bereits starke und bestehende Beziehungen haben."

"Die heutige Ankündigung ist eine weitere spannende Etappe im strategischen Wachstumsplan von CMC, die unsere Organisation weiter stärken wird", erklärte Smith. "Wir freuen uns darauf, die 650 weltweit tätigen Mitarbeiter von Tensar in der CMC-Familie willkommen zu heißen."

Die Vorstände sowohl von CMC als auch von Tensar haben der Transaktion zugestimmt. Es wird erwartet, dass der Abschluss der Transaktion nach der üblichen behördlichen Prüfung und vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen zeitnah erfolgen wird.

Morgan Stanley Co. LLC fungiert als Finanzberater, und Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP fungiert als Rechtsberater von Castle Harlan und Tensar im Zusammenhang mit der Transaktion.

Über Tensar

Tensar ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Baulösungen, der Ingenieuren, Bauunternehmern und Bauherren dabei hilft, mit Geogittern und Geopiers kosteneffizientere und zuverlässigere Lösungen für den Bau von Straßenbelägen, zur Bodenstabilisierung und -bewehrung, zur Bodenverbesserung und für andere Herausforderungen der Standortentwicklung zu finden. Mit Produktionsstätten in den USA, Großbritannien, China und Russland kann Tensar die Bedürfnisse seiner Kunden erfüllen, wo immer sie sind.

www.tensarcorp.com

Über CMC

Das Unternehmen CMC und seine Tochtergesellschaften produzieren, recyceln und fertigen Stahl- und Metallprodukte sowie zugehörige Materialien und bieten Dienstleistungen über ein Netzwerk an, das sieben Lichtbogenofen-Miniwalzwerke, zwei Lichtbogenofen-Mikrowalzwerke, ein Nachwalzwerk, Stahlproduktions- und -verarbeitungsanlagen, Lager für baunahe Produkte und Metallrecyclinganlagen in den USA und Polen umfasst.

www.cmc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211207006207/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter im Namen von Tensar:

Natalie Springfield

+1 (404) 317 1150

natalie@creativeinfluence.io