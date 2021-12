WASHINGTON (dpa-AFX) - Die neue schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson will den Vorsitz im Lenkungsausschuss IMFC des Internationalen Währungsfonds zum Jahresende niederlegen. Das teilte der IWF am Dienstag (Ortszeit) in Washington mit. In dem Spitzengremium IMFC sitzen Vertreter der wichtigsten IWF-Mitgliedsländer. Der Ausschuss überwacht unter anderem die Funktionsfähigkeit des Währungssystems. Andersson hatte den Vorsitz des Gremiums im vergangenen Januar übernommen - ursprünglich für drei Jahre. Damals war die Sozialdemokratin Finanzministerin Schwedens. Seit Ende November ist sie Regierungschefin des skandinavischen Landes - als erste Frau überhaupt in diesem Amt. Der IWF teilte mit, der Auswahlprozess für Anderssons Nachfolge sei bereits im Gange./jac/DP/zb