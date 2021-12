Am 6. Dezember ist die Digital-First-Kampagne "Follow me to be Healthy with Europe", die von Freshfel Europe und Aprifel im Juli 2019 ins Leben gerufen wurde, nach drei Jahren erfolgreich zu Ende gegangen, mit dem Ziel, eine gesunde, ausgewogene Ernährung für 18-30-Jährige in Europa zu fördern. Ziel der Kampagne, die online unter dem Hashtag #400gChallenge lief,...

Den vollständigen Artikel lesen ...