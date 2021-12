News von Trading-Treff.de DAX-Analyse nach dem starken Dienstag: Unser Dax hat so einigen offenen Shorts richtig auf den Pinsel getreten und sie in die Auflösung gezwungen. So wie die Bewegung aussieht, dürften dabei wohl viele überrascht worden sein, insbesondere diejenigen mit offenen Shorts, denen der Markt eine Glattstellung so nun aufzwang. Handelsmarken für DAX-Trader Die Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und ...

