DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Corona-Optimismus dominiert weiter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Den zweiten Tag in Folge verzeichnen die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Mittwoch überwiegend Gewinne. Rückenwind kommt von sehr starken Vorgaben der Wall Street. Die Akteure sind weiter zuversichtlich, dass die Gefahren der Omikron-Variante des Coronavirus beherrschbar bleiben und keine gravierenden Folgen für die globale Konjunktur haben werden. Der von Pfizer und Biontech entwickelte Impfstoff erweist sich laut einer südafrikanischen Studie zumindest als teilweise wirksam gegen Omikron. Gestützt wird die Stimmung auch durch die chinesischen Bemühungen, die Krise im Immobiliensektor einzudämmen.

In Japan steigt der Nikkei-225 um 1,5 Prozent. Dass das japanische BIP im dritten Quartal in der Zweitlesung stärker zurückging als zunächst ermittelt, belastet nicht.

Kleine Verluste nach den massiven Aufschlägen von 2,7 Prozent am Vortag verzeichnet der Markt in Hongkong. Bei Immobilienaktien kommt es zu kleinen Gewinnmitnahmen. Für Zuversicht sorgt aber dennoch, dass Peking jüngst die Mindestreserveanforderungen für Banken gesenkt hatte, was die Finanzierung der mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Unternehmen erleichtert. Zudem sorgen Aussagen der chinesischen Regierung in Richtung einer gesunden Entwicklung des Immobiliensektors für etwas Entspannung. Die Aktie des größten Problemfalls China Evergrande geben um 1,6 Prozent nach. Kaisa sind wegen einer bevorstehenden Mitteilung des Unternehmens vom Handel ausgesetzt.

Weibo-Debüt enttäuscht

Die Aktien von Weibo laufen an ihrem ersten Handelstag abwärts. Gegenüber dem Ausgabekurs verliert der Titel des Social-Media-Unternehmens 7,2 Prozent. Zu den Hauptaktionären des in den USA seit 2019 gelisteten Unternehmens gehören Sina und Alibaba (-5,4%).

Aufwärts geht es in Schanghai, wo ebenfalls die Bemühungen um Evergrande & Co im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Am Montag war berichtet worden, dass bei Evergrande ein Risikomanagement-Komitee eingesetzt wird, in dem auch staatliche Repräsentanten vertreten sind. Offenbar ist eine Umstrukturierung der Schulden geplant.

In Südkorea verbucht der Kospi Gewinne von 0,9 Prozent gestützt von den Gewinnen an der Wall Street. Angeführt wird der Markt von Elektronik-, Batterie- und Biotechnologieaktien.

Am australischen Markt ging es kräftig und auf breiter Front um 1,3 Prozent nach oben, alle elf Sektoren schlossen im Plus. Der Jetzt-kaufen-später-zahlen-Wert Zip steigerte sich um 11 Prozent, nachdem die UBS die Aktie hochgestuft hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.417,70 +1,4% +12,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.825,79 +1,3% +1,8% 07:00 Kospi (Seoul) 3.003,98 +0,4% +4,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.624,58 +0,8% +4,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.945,75 -0,2% -14,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.128,81 -0,2% +9,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.497,74 -0,0% -8,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 12:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1293 +0,2% 1,1269 1,1266 -7,5% EUR/JPY 128,17 +0,1% 127,98 127,96 +1,6% EUR/GBP 0,8519 +0,1% 0,8509 0,8497 -4,6% GBP/USD 1,3255 +0,1% 1,3244 1,3259 -3,1% USD/JPY 113,50 -0,1% 113,57 113,58 +9,9% USD/KRW 1.176,93 -0,0% 1.176,99 1.178,24 +8,4% USD/CNY 6,3669 -0,1% 6,3669 6,3680 -2,5% USD/CNH 6,3531 -0,2% 6,3647 6,3698 -2,3% USD/HKD 7,7986 +0,0% 7,7980 7,7968 +0,6% AUD/USD 0,7130 +0,2% 0,7117 0,7098 -7,4% NZD/USD 0,6793 +0,2% 0,6782 0,6776 -5,4% Bitcoin BTC/USD 50.559,52 +0,5% 50.331,33 51.494,57 +74,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,81 72,05 -0,3% -0,24 +51,2% Brent/ICE 75,23 75,44 -0,3% -0,21 +45,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.789,29 1.784,07 +0,3% +5,22 -5,7% Silber (Spot) 22,50 22,53 -0,1% -0,03 -14,8% Platin (Spot) 966,50 956,44 +1,1% +10,06 -9,7% Kupfer-Future 4,33 4,34 -0,1% -0,01 +23,1% ===

December 08, 2021 00:51 ET (05:51 GMT)

