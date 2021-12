Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Am 19. November hielt Jiangxiaobai eine strategische Konferenz in der Brennerei ab, um das 10-jährige Jubiläum der Markengründung zu feiern, die live im Internet übertragen wurde. In der 20.000 Quadratmeter großen Brennereiwerkstatt stellten 44 Produktionsteams Likör her und verliehen der Konferenz damit einen Hauch von Originalität."Wir halten die Konferenz in der Werkstatt ab und übertragen sie live für die Öffentlichkeit, weil wir wollen, dass unsere Nutzer verstehen, was sie sehen", so Tao Shiquan, der Gründer von Jiangxiaobai. Das Unternehmen hofft, Echtzeit-Feedback von den Nutzern persönlich zu erhalten, um die Verbraucher in die Produktionsreform einzubeziehen und die Geschäftserfolge des Unternehmens zu schaffen und zu teilen.In der Tat ist die "Workshop-Konferenz" nur eine von Jiangxiaobais "Öffnungsstrategien". Das Unternehmen versucht, bei wichtigen Prozessen wie Produktherstellung, Produktpreisgestaltung, Markenstrategien und Geschäftsstrategien "transparent" zu sein."Wir hoffen, eine völlig transparente Marke zu werden, und sogar die Umsatz- und Steuerdaten des Unternehmens können der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden", sagte Tao Shiquan.Am 9. November ging Tao Shiquan auf die Straße und hörte sich per Live-Stream die wahren Stimmen der Nutzer an, die eine offene Haltung einnahmen. "In dieser Straßenbefragung haben wir Hunderte von aufrichtigen Vorschlägen gesammelt, die wir zur Verbesserung der nachfolgenden Produktforschung und -entwicklung nutzen werden", sagte Tao Shiquan.Es ist bekannt, dass der Grund, warum Jiangxiaobai die Vorschläge der Nutzer schnell in Produkte umsetzen kann, darin liegt, dass in der Stadt Baisha im Bezirk Jiangjin innerhalb von 10 Jahren eine ganze Kette von Spirituosenherstellern aufgebaut wurde. Das Unternehmen hat das Steuer des Marktes fest in die Hand genommen, indem es die Primär-, Sekundär- und Tertiärindustrie, vom Sorghumanbau über die Likörproduktion bis hin zu Produktforschung und -entwicklung, Verpackungsdesign und Vertrieb, gut integriert hat.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1703038/image_1.jpgPressekontakt:Sun Wenting,+86 15023406289,sunwenting@ijovo.comOriginal-Content von: Jiangxiaobai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160489/5093501