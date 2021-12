Wissenschaftler der University of Texas erzielen Durchbruch beim Einsatz von Billigmaterialien.Austin - Forscher um Arumugam Manthiram vom Texas Materials Institute der University of Texas, Austin haben eine neue Batterie entwickelt, die weder teures Lithium noch wertvolles Kobalt braucht. Sie besteht in ihrem Kern aus den Allerweltsmaterialien Natrium und Schwefel, die auf der Erde im Überfluss vorhanden sind. Keine Brände, kein Zerfall Manthiram ist keineswegs der Erste...

