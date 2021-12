The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2021ISIN NamePTCPEDOM0000 INFRAESTR.DE PORTUG.06/21CH0027815288 SNCF 06/21 MTNDE000HLB3WK2 LB.HESS.THR.CARRARA12A/18FR0012602753 ENGIE 15/22 MTNXS0717839871 ABU DHABI NAT.E.11/21 MTNDE000DK0JQ90 DEKA MTN SERIE 7575DE000LB1M214 LBBW MTN GREEN BD.17/21XS1577773861 TORONTO-DOM. BK 17/21DE000HSH4M40 HCOB ZS 30 13/21DE000DK0JRA7 DEKA MTN SERIE 7576DE000CZ45VH4 COBA 19/21 S.944US79546VAL09 SALLY HOLDINGS 15/25DE000NLB28Q0 NORDLB 4 PH.BD. 23/19DE000A1X3N76 MECKLENB.-VORP.SA13A2XS1197336263 VESTAS WIND SYSTEMS 15/22