Bonn/Düsseldorf (ots) -Die weltweite Pandemie verändert Arbeitsweisen nachhaltig und stellt Arbeitgeber vor neue Herausforderungen. Krisenfestigkeit zeigt sich sowohl in anhaltendem wirtschaftlichen Erfolg als auch in der weiterhin prioritären Gesunderhaltung, Förderung und Motivation der Beschäftigten. Dieses Jahr hat erneut gezeigt, dass Unternehmen mit einem strategischen Betrieblichen Gesundheitsmanagement auch auf eine sich immer schneller wandelnde Zukunft vorbereitet sind - vor, während und nach der Pandemie. Die Engagiertesten dieser Arbeitgeber werden auch in diesem Jahr mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet, dem bedeutendsten Preis für Betriebliches Gesundheitsmanagement im deutschsprachigen Raum. Die Award-Initiatoren EUPD Research und Handelsblatt Media Group fördern damit bereits seit über einem Jahrzehnt die Bedeutung nachhaltiger Corporate Health Management-Strategien.Gesundheitsmanagement als Lösung in der KriseDie Ergebnisse der 354 Bewerber um den Award fließen in die jährliche Trendstudie "Corporate Health Management in Deutschland" der EUPD Research ein, die Entscheidern mit faktenbasierten Aussagen zu aktuellen Entwicklungen unterstützen soll. So zeigt die diesjährige Studie, dass "Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität" mit 27 Prozent und "Sicherstellung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen" mit 37 Prozent der Nennungen die wichtigsten Unternehmensziele des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als noch im vergangenen Jahr. Es ist ersichtlich, dass Unternehmen in Zeiten der Pandemie ihr BGM verstärkt als einen für sich stehenden Wert sehen und weniger an Vorhaben zur "Senkung der Fehlzeiten" oder zum "Umgang mit der Digitalisierung" festmachen, die mit jeweils 8 Prozent abgeschlagen auf Platz drei und vier genannt werden"Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass Gesundheitsmanagement ein essentieller Bestandteil einer strategischen und nachhaltigen Unternehmensführung ist", so Markus A. W. Hoehner, Geschäftsführer von EUPD Research. "Mit einem höheren Gesundheitsbewusstsein bei den Beschäftigten, der bereits eingeübten Kommunikation von Gesundheitsthemen und dem Wissen, dass der Arbeitgeber sich nachhaltig für seine Mitarbeiter*innen einsetzt, sind viele Betriebe deutlich besser durch die Pandemie gekommen."Dass Unternehmen einen Fokus auf die psychische Gesundheit von Mitarbeiter*innen legen, überrascht vor dem Hintergrund der anhaltenden Homeoffice-Trends nicht. Die Pandemie hat das Bewusstsein hierfür weiter geschärft. Befragt nach den wichtigsten Handlungsfeldern für die Zukunft liegen Maßnahmen zur Unterstützung der psychischen Gesundheit bei den Unternehmen mit knapp 21 Prozent vorne.Carolin Boßmann, verantwortlich für den Corporate Health Award bei EUPD Research, ist beeindruckt vom Durchhaltevermögen und der Kreativität der Unternehmen: "Sich auf ständig ändernde Umstände einzustellen, den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern und dabei die Beschäftigten so im Fokus zu halten - keine Selbstverständlichkeit während der Pandemie. Die diesjährigen Preisträger des Corporate Health Award haben diese Herausforderung erfolgreich gemeistert und können hoffentlich ihre Mitbewerber*innen inspirieren, es ihnen gleichzutun."Auszeichnungen in allen Branchen und GrößenklassenNeben den Gewinnern in den Kategorien "Großkonzern" und "Mittelstand" in insgesamt 17 Branchen werden Sonderpreise für besonderes Engagement vergeben. Unterstützt wird der Corporate Health Award dabei durch die angesehenen Sonderpreispartner Techniker Krankenkasse (Gesunde Hochschule), IKK classic (Gesundes Handwerk), Men's Health und Women's Health (Gesundheitskommunikation), LECARE und Liquid Legal Institute (Legal-Branche) sowie den BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft (Mittelstand).Susan Koll, Leitung Awards bei Solutions by Handelsblatt Media Group, betont die Bedeutung des Corporate Health Award für eine sich wandelnde Arbeitswelt: "Für Bewerber*innen zählen immer weniger Dienstwagen und Karriere, sondern soziale Verantwortung, Unternehmenskultur und Wertschätzung. Mit dem Award zeichnen wir die Leuchttürme aus, die diesen Wandel bereits wahrnehmen und umsetzen. Ihr Engagement muss sichtbar sein - und wir freuen uns, diesen vorbildlichen Unternehmen eine Bühne bieten zu können."Die Gewinner und Siegelträger des Corporate Health Award 2021 (alphabetische Reihenfolge)AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG - Gewinner, Chemie/PharmaAvacon AG - ExzellenzBerliner Wasserbetriebe AöR - Gewinner, Öffentliche VerwaltungBHS Anlagen und Maschinenbau GmbH - Gewinner, Maschinenbau/SchwerindustrieContinental - ADC GmbH - Gewinner, AutomotiveDeutsche Amphibolin-Werke - ExzellenzDie Berliner Justizvollzugsanstalten - ExzellenzEDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG - Gewinner, HandelGruner+Jahr GmbH - Gewinner, Kommunikation/MedienHamburg Süd A/S & Co. KG - Gewinner Mittelstand, Verkehr/LogistikHENSOLDT Sensors & Optronics GmbH - Gewinner, ElektrotechnikHessisches Ministerium der Finanzen - ExzellenzHilti Entwicklungsgesellschaft mbH - Gewinner Mittelstand, Maschinenbau/SchwerindustrieHilti Industriegesellschaft für Befestigungstechnik - Gewinner Mittelstand, Produktion/Verarbeitende IndustrieING Deutschland - Gewinner, FinanzenMedizinischer Dienst Baden-Württemberg - Exzellenzmetafinanz Informationssysteme GmbH - Gewinner, Dienstleistung/BeratungNEW AG - Gewinner Mittelstand, EnergiewirtschaftPSD Bank Hannover eG - Gewinner Mittelstand, Finanzens.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG - Gewinner, KonsumgüterSalvia Gebäudetechnik - Gewinner Mittelstand, ElektrotechnikSchaeffler Technologies AG & Co. KG - Gewinner, Produktion/Verarbeitende IndustrieSchmiedetechnik Plettenberg - Gewinner Mittelstand, AutomotiveStar Finanz-Softwareentwicklung und Vertriebs GmbH - Gewinner Mittelstand, Informations- und KommunikationstechnikSüwag Gruppe - ExzellenzTelefónica / o2 - Gewinner, Informations- und KommunikationstechnikTyco Electronics Raychem GmbH - Werk Ottobrunn - ExzellenzUniper - Gewinner, EnergiewirtschaftUniversitätsklinikum Leipzig - Gewinner, Gesundheits- und SozialwesenVossloh Locomotives GmbH - Standort Kiel - ExzellenzW&W-Gruppe - Gewinner, Versicherungweinor GmbH & Co. KG - ExzellenzWILO SE - ExzellenzWort und Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG - Gewinner Mittelstand, Kommunikation/MedienDie Sonderpreisträger des Corporate Health Award 2021Hochschule Magdeburg-Stendal - Gesunde Hochschule SGMPädagogische Hochschule Heidelberg - Gesunde Hochschule BGMSachsenmaier GmbH - Gesundes HandwerkBASF Schwarzheide GmbH - GesundheitskommunikationAllen & Overy LLP - Legal-BrancheGELSENWASSER BR Strukturunternehmen - DigitalAllianz Technology SE - InternationalOBI Group Holding SE & Co. KGaA - Pandemiemanagement