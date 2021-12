Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern reduziert seine Beteiligung an LOREAL und verkauft Aktien im Wert von fast 9 Mrd. Euro an den französischen Kosmetikhersteller zurück - ein Schritt in Richtung einer Entflechtung der beiden weltweit größten Konsumgüterkonzerne, über die seit langem spekuliert wurde.



Im Rahmen einer erzielten Vereinbarung wird NESTLE 22,26 Mio. LOREAL-Aktien für einen Gesamtbetrag von 8,9 Mrd. Euro verkaufen. LOREAL wird das Geschäft mit Barmitteln und Schulden finanzieren und die zurückgekauften Aktien einziehen. Der Anteil von NESTLE an LOREAL sinkt infolge der Transaktion von zuvor 23,3 % auf 20,1 %. Damit reduziert das Schweizer Unternehmen zum ersten Mal seit 2014 seine Beteiligung an LOREAL, wird seine beiden Sitze im Verwaltungsrat aber beibehalten.



NESTLE gab zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt und will von 2022 bis 2024 eigene Aktien im Wert von 20 Mrd. Schweizer Franken erwerben. Das Programm soll am 3. Januar starten, unterliegt aber noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und kann angepasst werden, falls größere Akquisitionen getätigt würden.



