Aufgrund eines familiären Schicksalsschlags, den sie im Sommer erlitten habe, werde sich Russi Schurter an der GV im April nicht mehr als Verwaltungsratspräsidentin zur Verfügung stellen, teilte Helvetia am Mittwoch mit.Zürich - An der Spitze des Helvetia-Verwaltungsrats kommt es zu einem Wechsel. Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter wird anlässlich der kommenden Generalversammlung aus persönlichen Gründen zurücktreten. Im Jahr 2023 soll Credit-Suisse-Manager Axel Lehmann das Präsidium übernehmen. Aufgrund eines familiären Schicksalsschlags, den sie im Sommer erlitten habe, werde sich Russi Schurter an...

