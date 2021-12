Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1293 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken zeigte sich der Euro etwas stärker und kostete am Morgen 1,0432 nach 1,0412 am Vorabend.Für die Commerzbank hat sich in der jüngsten Periode der Frankenstärke etwas geändert - so sei die SNB nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...