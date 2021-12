Die Jahresziele von Airbus geraten ins Wanken. Will der Flugzeugbauer sein Jahresauslieferungsziel noch erreichen, muss er im Dezember Gas geben. Im November gingen lediglich 58 Maschinen in Kundenhand über, teilte Airbus am Dienstag-Abend mit. Die Airbus-Aktie reagiert darauf jedoch ziemlich unbeeindruckt. Airbus hatte im Sommer angekündigt, in diesem Jahr 600 Jets an die Besteller ausliefern zu wollen. In den ersten elf Monaten wurden nun 518 Maschinen ausgeliefert. Im letzten Monat müssten also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...