Hongkong und London (ots/PRNewswire) -APAC-Erweiterung plus Abdeckung des Großraums China, um Unternehmensgründung, Geschäftskonten, Kreditkarten und Zahlungsdienste über eine einzige Plattform anzubietenRapyd (https://www.rapyd.net/), ein globales Fintech-as-a-Service-Unternehmen, hat die Übernahme von Neat (https://www.neatcommerce.com/) mit Sitz in Hongkong vereinbart, einer Plattform, die den grenzüberschreitenden Handel für KMU und Startups ermöglicht. Neat bietet Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensgründung, Geschäftskonten, globaler Zahlungseinzug und -auszahlung sowie kreditkartenbasierte Kapitalerweiterung. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben und müssen noch von den Behörden genehmigt werden.Durch die Integration von Neat in das Rapyd Global Payments Network können kleine und mittlere Unternehmen:- Neue Gesellschaften in Minutenschnelle gründen, Forderungen und Verbindlichkeiten an einem einzigen Ort rationalisieren, zunächst in Hongkong und bald auch auf anderen handelsfreundlichen Märkten in aller Welt- Großbetragszahlungen in Hongkong in Echtzeit über FPS, CHATS und SWIFT abwickeln- Lieferanten in ganz China schneller bezahlen- Mit virtuellen und physischen Visa-Karten die Ausgaben von Unternehmen und Angestellten intelligent gestalten- Förderungswürdigen Unternehmen mittels einer In-Wallet-Kreditlinie rasch Betriebskapital zur Verfügung stellenRapyds Expertise bei der Bereitstellung von Fintech-Dienstleistungen in großem Maßstab in Verbindung mit seinem globalen Zahlungsnetzwerk, das mehr als 900 Zahlungsarten in über 100 Ländern und globale Auszahlungen in über 200 Ländern unterstützt, macht es einzigartig geeignet, Gründer und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu unterstützen, die schnell und kostengünstig gründen, online gehen und neue Märkte erschließen wollen. Die anwenderfreundliche, API-basierte Plattform vereinfacht komplexe grenzüberschreitende Zahlungsprozesse, die für Unternehmen, die sich im globalen Handel engagieren wollen, von entscheidender Bedeutung sind. Die Dienstleistungen, Ressourcen und Lizenzen von Neat werden in die Plattform von Rapyd integriert und bieten eine benutzerfreundliche Online-Lösung für den globalen Handel, die für KMU, Existenzgründer und wachsende junge Unternehmen optimiert ist.Joel Yarbrough, Managing Director von Rapyd Ventures und Vice President von Asia Pacific, sagte zur Übernahme "Neat hat es Tausenden von Unternehmen ermöglicht, ihre Handelsströme und ihr Betriebskapital auf intelligente Weise zu verwalten, und zwar durch schnelle Gründung, virtuelle Konten, Verbindlichkeiten und Ausgabenmanagement. Da KMU aufgrund der Pandemie noch schneller digitalisieren und globalisieren müssen, können Neat und Rapyd gemeinsam Unternehmen überall dabei helfen, ihre Waren und Dienstleistungen auf neuen Märkten mit weniger Komplexität zu verkaufen, Fremdwährungsgebühren zu senken und so Umsatz- und Wachstumspotenziale zu erschließen, die ihnen sonst verwehrt blieben."David Rosa, CEO und Mitgründer von Neat, sagte weiter über die Übernahme: "Neat hat sich zum Ziel gesetzt, die beliebteste Zahlungsplattform für internationale KMU zu werden. Der Beitritt zur Rapyd-Familie erweitert unsere Möglichkeiten und wir freuen uns sehr darüber. Unsere umfassende Geschäftslösung, das High-Touch-Support-Modell, die ausgezeichnete Einführungserfahrung und die benutzerfreundlichen Funktionen sind eine ideale Ergänzung zu Rapyds Weltklasse-Technologie und dem globalen Zahlungsnetzwerk. Das macht uns zu einem strategischen Partner für KMU, die die Freiheit und die Fähigkeit haben wollen, ihre eigenen Ambitionen zu verwirklichen, unabhängig von ihrem Standort oder wo immer sie weltweit Geschäftsmöglichkeiten sehen."Informationen zu RapydRapyd ist der schnellste Weg, um lokale Zahlungen überall auf der Welt zu ermöglichen, wodurch Unternehmen auf der ganzen Welt schneller als je zuvor Zugang zu Märkten erhalten. Durch die Nutzung des unvergleichlichen Zahlungsnetzwerks und der Fintech-as-a-Service-Plattform von Rapyd können Unternehmen und Verbraucher lokale und grenzüberschreitende Transaktionen in jedem Markt durchführen. Die Rapyd-Plattform vereinheitlicht die fragmentierten Zahlungssysteme weltweit, indem sie über 900 Zahlungsmethoden in mehr als 100 Ländern zusammenführt. Zu den Investoren von Rapyd gehören Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds und Tal Capital. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, das die Revolution der Finanztechnologie als Dienstleistung beschleunigt, besuchen Sie www.rapyd.net und lesen Sie unseren Blog (https://www.rapyd.net/resources/?utm_campaign=2020%252520Public%252520Relations&utm_source=resources-blog), oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/rapyd1/?utm_campaign=2020%252520Public%252520Relations&utm_source=linkedin) und Twitter (https://twitter.com/RapydPayments?utm_campaign=2020%252520Public%252520Relations&utm_source=twitter).Informationen zu NeatNeat macht die Welt des internationalen Handels für Unternehmer, KMU und ehrgeizige junge Unternehmen aus der ganzen Welt leichter zugänglich. Die speziell entwickelte Finanzdienstleistungsplattform ermöglicht es Unternehmen, schnell, einfach und sicher ein Konto in Hongkong zu gründen und zu eröffnen, Gelder in mehreren Währungen zu günstigen Konditionen zu empfangen und zu übermitteln, Visa-Unternehmenskarten an Angestellte auszugeben, Buchhaltungs- und Zahlungsgateways zu integrieren und vieles mehr. Der Bewerbungsprozess ist vollständig online und kann in nur 15 Minuten abgeschlossen werden - kein Papierkram, keine Reisepflicht, keine überhöhten Gebühren, hohe Wechselkurse, kräftige Mindestsalden oder lange Wartezeiten. Erfahren Sie mehr unter https://www.neatcommerce.com/