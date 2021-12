DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Oberkirch, 8. Dezember 2021 - PWO setzt seine Tradition fort, mit seiner Weihnachtsspende gemeinnützige Organisationen in der Region zu unterstützen. In diesem Jahr wurden 2.000 EUR an den Hospizdienst Oberkirch gespendet. Der Hospizdienst besteht aus Frauen und Männern unterschiedlicher Berufsgruppen, die ehrenamtlich Schwerkranke und Sterbende begleiten und stärken. Sie unterstützen und entlasten Angehörige. Ihr Ziel ist es, Mut zu machen, zu trösten und Hoffnung zu geben. Christlichen Wertvorstellungen verpflichtet und unabhängig von Nationalität und Konfession, stehen sie ihren Mitmenschen in der schwierigen Zeit des Abschiednehmens bei. Carlo Lazzarini, CEO von PWO, unterstreicht: "Der Hospizdienst Oberkirch leistet seit vielen Jahren einen unschätzbaren Dienst an unserer Gesellschaft und trägt dazu bei, dass sie ein menschliches Antlitz behält. Wir freuen uns, dass wir die Arbeit dieser Ehrenamtlichen unterstützen können." Die Hospizgruppe Oberkirch begleitet schon seit 1997 Schwerkranke, Sterbende und deren Angehörige. 2018 entstand eine Kooperation mit dem Ökumenischen Hospizdienst Achern-Achertal, die seither den Namen Hospizdienst Oberkirch trägt. Progress-Werk Oberkirch AG

Der Vorstand

Mit unseren innovativen Lösungen in Leichtbauweise sind wir bevorzugter Partner der globalen Mobilitätsindustrie: Als Engineering-Haus treiben wir die Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und komplexer Subsysteme ständig voran. Unter dem Motto "People, Planet, Progress" stellen wir unsere Technologieführerschaft an den Grenzen des technologisch Machbaren in der Umformung und dem Verbinden von Metallen in den Dienst unserer Kunden und unserer Geschäftspartner. Verantwortung steht im Zentrum unseres Handelns. Wir verstehen unser Geschäft als "Force for Good", als unseren Beitrag zu einer positiven Entwicklung in der Zukunft zum Nutzen unserer Kunden, Beschäftigten und Aktionäre sowie unserer Umwelt. Dazu setzen wir auf die Digitalisierung aller unserer Prozesse mit den Instrumenten der 4. industriellen Revolution. Wir besetzen die 3 Zukunftsthemen der Mobilität: Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort. Unsere Produktpalette ist bereits heute unabhängig vom Verbrenner. Rund 3.000 Beschäftigte auf 3 Kontinenten sorgen an 5 Produktions- und 3 Montagestandorten für höchste Liefertreue sowie Lieferqualität. Zusatzmaterial zur Meldung:



Bildunterschrift: Johannes Obrecht (COO PWO), Claudia Braun (Einsatzleiterin Hospizdienst Oberkirch), Carlo Lazzarini (CEO PWO) anlässlich der Übergabe der Weihnachtsspende (v.l.n.r.)



