Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Märkte sind wieder in Risikolaune, so die Analysten der Helaba.Zum einen gebe es Hinweise auf einen milderen Verlauf bei Omikron-Infektionen, zum anderen bestünden Hoffnungen auf medikamentöse Behandlungserfolge. Die erhöhte Risikobereitschaft und steigende Aktienmärkte hätten den Rentenmarkt zwar belastet, die Verluste hätten sich aber in Grenzen gehalten. Dabei werde der Renditevorsprung von US-Anleihen gegenüber Bundesanleihen vor allem im kurzen Laufzeitbereich größer. Widerstandsfähig seien auch die Anleihen der EWU-Peripherie - die Spreads zu Bundesanleihen hätten sich zumeist eingeengt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...