DJ EUREX/Bund-Future nach Kontraktwechsel etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.35 Uhr um 17 Ticks auf 174,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,53 Prozent und das Tagestief bei 174,35 Prozent. Umgesetzt wurden rund 13.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 44 Ticks auf 218,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 134,12 Prozent. Im Blick steht der Kontraktwechsel am Berichtstag in den nun dominanten März-Kontrakt.

December 08, 2021 02:40 ET (07:40 GMT)

