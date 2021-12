Die Anleger versuchen gerade, die aufgekommenen Sorgen über die neue Omikron-Variante so schnell wieder abzuschütteln wie sie gekommen sind. Dass das allerdings gelingt, darf in dem frühen Stadium der Erkenntnisse über die Mutation eher bezweifelt werden. Die Abhängigkeit des Deutschen Aktienindex von Nachrichten bezüglich Ansteckungsgefahren, Hospitalisierungsraten und Impfstoffwirksamkeit gegen Omikron dürfte so lange hoch bleiben, bis wirklich verlässliche Statistiken verfügbar sind. Gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...