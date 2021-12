Die Hamburger Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503) will eine Dividende von 0,20 Euro pro Aktie ausschütten, wie am Dienstag bei Bekanntgabe des vorläufigen Konzernjahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2020/21 berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 4,44 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,51 Prozent. Die ordentliche Hauptversammlung findet voraussichtlich im Frühjahr 2022 statt. Im Vorjahr wurden ...

