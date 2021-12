Neue Spekulationen haben bei der Volkswagen-Aktie für einen starken Kurssprung gesorgt. Der Volkswagen-Konzern arbeitet laut einem Pressebericht des Handelsblatts offenbar weiter an einem möglichen Börsengang der Sportwagentochter Porsche. Der Kurs sprang daraufhin am Dienstag über acht Prozent nach oben.Nach dem gestrigen Kurssprung hat sich das Chartbild wieder aufgehellt. Zuvor bewegte sich die Aktie seit dem Juni-Hoch bei 245,46 Euro in einem steilen Abwärtskanal nach unten. Nachdem sie sich ...

