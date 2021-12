Augsburg (www.anleihencheck.de) - Mit 4,9% hatte im November die Inflationsrate in der Eurozone den höchsten Stand seit der Einführung des Euro erreicht, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Haupttreiber seien erneut die Energiepreise gewesen. So hätten etwa Öl und Gas deutlich über dem Vorjahresniveau gelegen. Der aktuell hohe Preisdruck lenke auch zusätzliche Aufmerksamkeit auf die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, meine Andrea Greisel vom Asset Management der Fürst Fugger Privatbank: "Die EZB betont nach wie vor, dass die hohe Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Wir gehen nicht davon aus, dass die EZB in ihrer Sitzung am 16.12. Maßnahmen zur Inflationseindämmung beschließen wird." So habe Zentralbank-Chefin Christine Lagarde erst unlängst bekräftigt, dass sich eine Änderung der Geldpolitik erst 18 Monate später auf die Inflation auswirken würde, die ihrer Ansicht nach bis dahin längst wieder gefallen sei. ...

