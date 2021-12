Europäische Märkte dürften leicht schwächer eröffnen Zinsentscheid der Bank of Canada DOE-Bericht zu Lagerbeständen Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung des heutigen Handels in Europa hin. Wieder einmal ist der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag leer, da keine wichtigen Veröffentlichungen anstehen. Am Nachmittag wird es jedoch etwas interessanter, insbesondere für die CAD-Händler. Die Bank of Canada wird um 16:00 Uhr ihre geldpolitische Entscheidung bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...