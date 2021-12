In der letzten charttechnischen Besprechung zu SAP vom 13. Oktober 2021: "SAP: Positive Vibes nach Zahlen" wurde nach Ausbruch aus einem untergeordneten Abwärtstrend die Vorhersage eines Folgeanstiegs an die obere Handelsspanne um 129,60 Euro favorisiert, entsprechend positiv fiel am Ende das Ergebnis aus. Nur wenig später setzt der SAP erneut auf die untere Unterstützungsebene zurück und prallte ...

