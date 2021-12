DJ PTA-News: WIWIN GmbH: Klassifizierung als Artikel-9-Fonds: "WIWIN just green impact!" einer der nachhaltigsten Aktienfonds Deutschlands

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Mainz (pta008/08.12.2021/10:00) - Mainz, 08. Dezember 2021

"WIWIN just green impact!" ist einer der nachhaltigsten Aktienfonds Deutschlands: Der WIWIN-Publikumsfonds wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ab sofort als "Artikel-9-Fonds" und damit als Impactfonds klassifiziert. "Die Bewertung unterstreicht deutlich den kompromisslos grünen Ansatz, den wir mit unserem Aktienfonds verfolgen. Wir investieren ausschließlich in Unternehmen, die tatsächlich einen positiven Impact für Umwelt, Klima oder Gesellschaft haben. Alle anderen Unternehmen haben bei uns keine Chance", betont Gunter Greiner, Fondsadvisor des WIWIN-Fonds "WIWIN just green impact!". Das Haftungsdach wird von der NFS Netfonds Financial Service GmbH bereitgestellt. Als Fondsmanager und Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert die Axxion S.A.

Im März 2021 ist die europäische Offenlegungsverordnung "Sustainable Finance Disclosure Directive" (SFDR) in Kraft getreten. Investmentfonds werden danach in drei Bereiche eingeteilt: Artikel-6-Fonds sind reguläre Fonds, die keinen nachhaltigen Ansatz verfolgen; bei Artikel-8-Fonds werden bestimmte ökologische oder soziale Aspekte berücksichtigt; Artikel-9-Fonds verfolgen explizit eine nachhaltige Strategie, die zusätzlich einen positiven Impact für Umwelt und bzw. oder Gesellschaft hat. Für Axxion-Vorstand Stefan Schneider ist die Einstufung des WIWIN-Fonds ein logischer Schritt: "Wir kennen die Überzeugung und die Herangehensweise von Gunter Greiner und WIWIN sehr genau. Sie leben ESG! Bei den Anlagevorschlägen verlässt sich das WIWIN-Team nicht einfach auf die allgemeinen Einstufungen der ESG-Ratingagenturen, sondern ersetzt diese durch strukturierte Datenanalysen und geht damit noch einmal deutlich über den geforderten Standard hinaus."

WIWIN hat im Mai diesen Jahres mit "WIWIN just green impact!" einen globalen, aktiv gemanagten Aktienfonds aufgelegt, der gezielt in einzelne grüne Small- und Mid-Cap-Unternehmen ("Stock picking") investiert. Fondsadvisor Gunter Greiner verfolgt mit seinem Investment-Team eine Anlagestrategie, die auf den 17 "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen basiert. Potenzielle Kandidaten durchlaufen bei WIWIN neben detaillierten Screenings und Analysen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Impact auch eine Fundamentalanalyse, bei der unter anderem Finanz- und Bewertungskennzahlen detailliert betrachtet werden. Aktuell sind im Portfolio des WIWIN-Publikumsfonds knapp 50 Titel enthalten, darunter Pyrum und die Veganz Group. "Perspektivisch sollen in unserem Fonds etwa 70 bis 80 Unternehmen enthalten sein, damit wir eine Streuung gewährleisten können", erklärt Gunter Greiner.

Über WIWIN

WIWIN ist eine der führenden deutschen Online-Plattformen für nachhaltige Investments mit einer klaren Vision: das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das von Energiewendepionier Matthias Willenbacher gegründete Unternehmen vermittelt Kapital an Projektinhaber/innen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer/innen mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Bereits ab wenigen hundert Euro können Privatanleger/innen über WIWIN per Crowdinvesting in grüne Projekte und innovative Start-ups investieren. Semi-professionellen und professionellen Anleger/innen bietet das Unternehmen ab einem Volumen von 200.000 Euro Investments in Private Placements und Venture-Capital-Fonds. Insgesamt hat WIWIN bereits Kapital in Höhe von mehr als 110 Millionen Euro vermittelt. Seit Frühjahr 2021 bietet das Mainzer Unternehmen mit "WIWIN just green impact!" einen kompromisslos grünen Aktienfonds an, der ausschließlich in Titel mit konsequenter ESG- und Impact-Strategie investiert.

Über Axxion

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet mehr rund 160 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion ist zudem die erste und bis dato einzige Service-KVG, die alle Fonds komplett klimaneutral verwaltet.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer:

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum.

Diese vorstehenden Darstellungen der wiwin GmbH dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen insbesondere kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Vielmehr dient die Veröffentlichung allein der Orientierung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die wiwin GmbH empfiehlt, sich vor Abschluss eines Geschäftes kunden- und produktgerecht und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten zu lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung zu stützen. Es wird empfohlen, sich von Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerung des in dieser Unterlage beschriebenen Finanzinstrumentes beraten zu lassen.

Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und enthalten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und dienen allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die wiwin GmbH ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten.

