DJ Mit INTERHOMES bares Geld beim Hauskauf sparen - Ende der KfW-55-Förderung zum 31.1.2022

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts007/08.12.2021/10:00) - Schnell sein lohnt sich jetzt besonders und ist bares Geld wert, wenn Hauskaufinteressierte sich bis Ende Januar 2022 für den Erwerb eines Eigenheims entscheiden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die staatliche Förderung für Effizienzhäuser 55 erhältlich.

Es bleiben also nur noch wenige Wochen, um von dieser attraktiven Förderung der KfW in Höhe von 18.000 Euro bzw. für ein Effizienzhaus 55 EE sogar bis zu 26.250 Euro zu profitieren. Die staatliche Förderung gilt als Tilgungsnachlass einer maximalen Kreditsumme von 120.000 Euro bzw. 150.000 Euro oder als Direktzuschuss in gleicher Höhe.

Viele INTERHOMES-Wohngebiete werden in diesem umweltfreundlichen Energiestandard errichtet. Die Häuser haben insgesamt einen Jahresprimärenergiebedarf von nur 55 Prozent eines vergleichbaren Wohngebäudes, so dass man von niedrigen Betriebskosten profitiert. Das schont den Geldbeutel und trägt außerdem positiv zur Klimabilanz bei.

Aktuell sind noch in vier INTERHOMES-Wohnquartieren förderfähige Häuser zu erwerben und zwar in Ratingen (Felderhof Quartier), in Düsseldorf (Wacholderbogen in Angermund), in Wiesbaden (life48) sowie in Bremen (Gartenstadt Werdersee).

Alle weiteren Informationen jederzeit unter: http://www.interhomes.de/wohngebiete

(Ende)

Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211208007 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2021 04:01 ET (09:01 GMT)