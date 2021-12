Frankfurt (ots) -Zum Jahresende wird gerne innegehalten und zurückgeblickt auf die vergangenen zwölf Monate. Die dpa-Tochter picture alliance blickt nach vorne und hat mit ihrem neuen Portal "2022 (http://dpaq.de/UhNnG)" die großen Themen des kommenden Jahres im Fokus. Der Ausblick bietet kuratierte Bildauswahlen zu den relevantesten Gedenktagen, wichtigen Themen, die unsere Gesellschaft bewegen und bevorstehenden Großereignissen wie den Olympischen Spielen in Peking, der Fußball-WM in Katar oder der 75. Ausgabe des Cannes Filmfestivals.Das Jahr startet direkt mit zwei imposanten Thronjubiläen. Margrethe II., Königin von Dänemark, feiert am 14. Januar ihr 50. Thronjubiläum. Erst eine Verfassungsänderung machte sie am 27. März 1953 zur Kronprinzessin. Sie ist die erste Frau seit 500 Jahren auf dem dänischen Thron.Wer das Jubiläum beeindruckend findet, sollte am 6. Februar unbedingt einen Blick nach England werfen. Queen Elizabeth feiert unglaubliche 70 Jahre als Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Und das ist nicht der einzige feierliche Anlass für das britische Königshaus in 2022. Herzogin Kate und Prinz William werden im Januar und im Juni runde 40 und Herzogin Camilla im Juli 75.Neben weiteren runden Geburtstagen, Gedenktagen, anstehenden Sport- oder Entertainment-Events, sind auch die neue Bundesregierung und Dauer-Themen wie Klimaschutz, Gender Shift oder der demografische Wandel hin zu einer älteren Gesellschaft Teil des Portals. Und natürlich bleibt die Frage, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht.Auf Kundenwunsch können auch individuelle Bildauswahlen zu den Themen des Jahres 2022 zusammengestellt werden. Für Anfragen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 100 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5093701