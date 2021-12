Wenn gehandelt wird, gibt es einen gabb. So auch heute, am 8.12. Um 10:10 liegt der ATX TR mit +0.49 Prozent im Plus bei 7808 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.30% auf 97.85 Euro, dahinter AT&S mit +2.10% auf 47.425 Euro und Mayr-Melnhof mit +2.00% auf 178.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15815 ( -0.24%, Ultimo 2020: 13719). Im Wiener Börse Plausch #30 sprachen wir gestern über Taktik und Fristen bei CPI / Immofinanz / S Immo https://open.spotify.com/episode/10bk4NGL7hWgG0lvW5vPNWFür morgen haben wir da spannenden weiteren Input. Zu unserem Weihnachtssong gibt es auch eine neue Version: https://open.spotify.com/episode/28reS0EeAYJI9NQrqX08G0'si=6757414c874044b3 (Der Input von Christian Drastil für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...