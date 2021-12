Heute im gabb: Um 10:15 liegt der ATX TR mit +0.39 Prozent im Plus bei 7800 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.09% auf 97.65 Euro, dahinter AT&S mit +2.05% auf 47.4 Euro und Mayr-Melnhof mit +1.54% auf 177.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15798 ( -0.35%, Ultimo 2020: 13719). - Am Feiertag wird gehandelt und es geht weiter nach oben- Börsen-Kurier: Wögerbauer, CA-Immo-HV bzw. Porr und Strabag positiv gesehen- PIR-News: Valneva, CA Immo; Research zu UBM- Unser Robot sagt: Immofinanz, S Immo, AT&S und weitere Aktien auffällig; Schönauer/Reindl führen den 2. Tag im CEO-Ranking- Was sind Verträge noch wert? Erpressung von Oben nach Unten muss auch von Unten nach Oben funktionieren können ...- ...

