Düsseldorf, 08. Dezember 2021 - Der Preis für Strom steigt stark: Am 7. Dezember 2021 hat der Preis für den Ein-Jahres-Future ein neues Rekordhoch erreicht. Gleichzeitig befinden sich die Preise für die CO2-Zertifikate im Höhenflug und haben ebenfalls am 7. Dezember 2021 einen neuen Rekord markiert. "Auch wenn der Anteil des Stroms am Warenkorb eher gering ist, wurde hier doch die Basis für weiterhin hohe Inflationsraten gelegt", sagt Ivan Mlinaric. Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...