Urbar am Rhein (ots) -Heute geht die neue Beratungsplattform www.consultingcheck.de online. Es ist die erste internet-basierte Managementberatung für Fach- und Führungskräfte, die in der Basisversion relevantes Know-how kostenfrei erhalten.consultingcheck ist die erste automatisierte und dialoggesteuerte Beratungsplattform, auf der alle Fach- und Führungskräfte vom Top-Manager im Großkonzern über Start-Up-Gründer, Einzelunternehmer und Bereichs- und Abteilungsleiter bis hin zum Sachbearbeiter zielgerichtete Lösungsimpulse für ihre jeweilige Herausforderung erhalten.Mit dieser kostenfreien Online-Anwendung demokratisiert consultingcheck den Zugang zu Management-Knowhow.Nutzer aus der Unternehmenspraxis können ihre aktuelle Management-Herausforderung spezifizieren, erhalten unmittelbar Orientierung und werden im Dialog mit der Anwendung schrittweise an sinnvolle Lösungsansätze herangeführt, die durch Praxisbeispiele veranschaulicht werden. Zur Unterstützung in der Umsetzung liefert consultingcheck nützliche Berechnungs-Tools, informative Foliensätze, Formatvorlagen, Checklisten, relevante Literaturempfehlungen und Whitepapers.Eine First-Level-Beratung auf consultingcheck ist kostenfrei, während Leistungen von Unternehmensberatungen üblicherweise von Beginn an honorarpflichtig sind. Bei consultingcheck können Klienten sich nützliches Basiswissen selbst aneignen und selbständig zu einer Problemdiagnose gelangen, ohne dass für sie Kosten und Aufwand anfallen.Dr. Werner Boysen, seit Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmensberater und Urheber von consultingcheck, verwirklicht mit dem Launch von consultingcheck seine langjährige Vision von der Demokratisierung von Beraterwissen: "consultingcheck führt zu einer Win-win-win-Situation: Beratungsinteressenten werden systematisch an Lösungsansätze herangeführt und können ihre Berater bei consultingcheck gezielter auswählen. Berater profitieren vom gezielten Zugang zu potenziellen Klienten mit Budgetverantwortung. Und consultingcheck profitiert vom Produktverkauf und von der Werbeplatzierung", so Boysen.Pressekontakt:PR-Kontakt: Dr. Priska Jones / Email: kontakt@priska-jones.com / mobil: 0163 6044726Original-Content von: Dr. Boysen Management + Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160495/5093764