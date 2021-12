DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien

Traumhaus AG sichert sich 2021 hohe Zahl an Grundstücken



Traumhaus gibt sehr gute Zahlen für Grundstücksankäufe im laufenden Jahr 2021 bekannt. Elf Grundstücke mit einem Investitionsvolumen von 38.995.050 EUR sind bereits gesichert. Auf den Grundstücken wird Traumhaus rund 450 Wohneinheiten mit einem Umsatzvolumen von ca. 165 Mio. EUR realisieren. "Die zu erwartenden rund 165 Mio. EUR Umsatzvolumen stellen nur einen Zwischenstand kurz vor dem Jahresendspurt im 4. Quartal dar, da sich sieben weitere Projekte in den Endverhandlungen befinden und noch im Dezember angekauft werden können", stellt Vorstandsvorsitzender und CEO der Traumhaus AG Otfried Sinner klar und beziffert die Projekte auf "261 Wohneinheiten mit einem weiteren Investitionsvolumen von rund 21 Mio. EUR. Neben den Grundstücksankäufen entsprechen Bau, Planung und Verkauf unserer Projekte unseren Prognosen für das Jahr 2021 ". Traumhaus setzt den selbst formulierten Auftrag um, den umfangreichen, schon gesicherten Grundstücksbestand mit einem Umsatzvolumen von 500. Mio. EUR kontinuierlich weiterwachsen zu lassen.



Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.



