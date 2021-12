Was hatte ich erst am Montag über den Gaspreis gesagt? Es könnte sein (als Szenario), dass der Preis fällt aufgrund einer anstehenden Schwemme auf den Weltmarkt, weil die USA mildes Dezember-Wetter erwarten und gleichzeitig immer mehr Gas fördern. Viel Gas könnte auf den Weltmarkt kommen und daher auch bei uns für sinkende Preise am Terminmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...