Heute werden die Händler die Sitzung der BoC beobachten und nach Hinweisen auf die nächsten Schritte der Währungsbehörde suchen, nachdem die Beschäftigungs- und BIP-Daten besser als erwartet ausgefallen sind. Aus technischer Sicht ist das Währungspaar USDCAD unter die untere Grenze der 1:1-Struktur (rotes Rechteck) gefallen, was nach der Overbalance-Methode auf einen Stimmungsumschwung in Richtung bärisch hindeuten könnte. Derzeit hat sich der Ausverkauf an der horizontalen Unterstützung bei 1,2635 ...

