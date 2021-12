Unterföhring (ots) -- Der neue Sky Weihnachtsspot mit den Charakteren aus dem beliebten Familienfilm "Sing" ab heute im Einsatz- Der Werbespot ist in Zusammenarbeit mit Universal/Illumination unter der Regie von Garth Jennings entstanden- Die integrierte 360-Grad-Weihnachtskampagne läuft in Zusammenarbeit mit Comcast in den USA sowie mit Sky auch in Großbritannien, Irland und Italien- Der Spot auf Youtube: https://youtu.be/_0TunX3gpkY8. Dezember 2021 - Die Charaktere aus dem beliebten Familienfilm "Sing" stehen im Mittelpunkt des Sky Weihnachtsspots 2021 und lassen in dieser Weihnachtszeit das Herz aufgehen. In dem Werbespot, der ab heute in Deutschland eingesetzt wird, kehren einige beliebte Sing-Figuren zurück und es gibt einen Vorgeschmack auf neue und neu gestaltete Figuren. "Sing 2" wird im Januar 2022 in die deutschen Kinos kommen und später im Jahr im Sky Store und auf Sky Cinema zu sehen sein.Der Werbespot ist in Zusammenarbeit mit Universal/Illumination entstanden. Regie führte Garth Jennings ("Sing", "Per Anhalter durch die Galaxis", "Son of Rambow"). Er zeigt, wie die Hauptfigur Angie die Arbeit verlässt und nach Hause eilt, um mit ihrer Familie das Weihnachtsspecial des Mondtheaters zu sehen und dann in eine Autopanne gerät. Als der Schnee fällt und ihre Familie die Hoffnung aufgibt, dass sie es noch rechtzeitig schafft, erscheint Angie und singt Darlene Loves "Christmas (Baby please come home)" an der Seite von Rosita (Reese Witherspoon), Johnny (Taron Egerton), Ash (Scarlett Johansson), Gunter (Nick Kroll) und Meena (Tori Kelly).Die integrierte 360-Grad-Weihnachtskampagne läuft in Zusammenarbeit mit Comcast in den USA sowie mit Sky auch Großbritannien, Irland und Italien. Der Werbespot wird auf unterschiedlichen Kanälen verfügbar sein: auf den Sky Sendern, per VOD sowie in sozialen Netzwerken.Als Weihnachtsgeschenk von Extra, dem Treueprogramm von Sky, erhalten Sky Kunden vom 8. bis 31. Dezember den Animationshit "Sing" als Filmgeschenk zum Abruf im Sky Store.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5093881