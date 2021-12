NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal angesichts der Anteilsreduzierung von Nestle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. L'Oreal kaufe von Nestle gehaltene Aktien zurück, wodurch sich der Gewinn je Aktie 2022 zusätzlich verwässern dürfte, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 02:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 02:13 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

LOREAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de