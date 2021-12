Was tun gegen immer dicker werdende Kameramodule bei Smartphones? Oppo lässt das Objektiv wie bei einer Kompaktkamera ausfahren. Der chinesische Hersteller Oppo hat im Vorfeld seiner Hausmesse Inno World Mitte Dezember 2021 eine Vorschau auf ein zu erwartendes Produkt gegeben. In einem Tweet hat das Unternehmen ein Smartphone gezeigt, dessen Kamera auf der Rückseite ausfährt. Mehr zum Thema Der Nächste, bitte: Oppo will angeblich eigene Smartphone-Chips entwickeln Android-Smartphones: Worauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...