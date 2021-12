Am Freitag letzter Woche machte die Aktie einen Freudensprung. Der Kurs stieg um mehr als 10% von 76 auf 84 Euro. Am Freitag letzter Woche machte die Aktie einen Freudensprung. Der Kurs stieg um mehr als 10% von 76 auf 84 Euro. Investoren feierten das erfolgreichste Geschäftsjahr (per 30.9.) der Unternehmensgeschichte: Der operative Gewinn (Ebit) kletterte um 60% auf 353 Millionen. Damit haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...