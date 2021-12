Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech hat in der ostchinesischen Stadt Hefei mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte begonnen, die in zwei Phasen errichtet wird und im Endausbau eine Jahreskapazität von 50 GWh bieten soll. Die Ankündigung überrascht nicht, will Gotion doch seine jährliche Kapazität von 28 GWh (Stand Ende 2020) auf 300 GWh bis 2025 steigern. ...

