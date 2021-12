Berlin (ots) -Zur Vereidigung der neuen Bundesregierung fordern junge Menschen Sofortmaßnahmen im Klimaschutz."Wir nehmen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich im Wahlkampf als 'Klimakanzler' plakatieren ließ, beim Wort. Wir erwarten, dass die von ihm geführte Ampel-Koalition grünes Licht für ein Klima-Sofortprogramm gibt. Es bedarf in den ersten einhundert Regierungstagen konsequente Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgase," so Wendelin Haag, Bundesleiter der Naturfreundejugend, der ebenso Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings ist. Der Bundesjugendring vertritt bundesweit rund sechs Millionen junge Menschen.In den Jugendverbänden, wie der Naturfreundejugend Deutschlands, organisieren sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eigenständig und selbstbestimmt. Sie sind die erste Generation, die von den Folgen der Klimakrise massiv betroffen ist und die letzte Generation, die noch die Bewohnbarkeit des Planeten erhalten und ein gutes Leben für alle Menschen schaffen kann.Ziel aller Maßnahmen zum Klimaschutz muss es sein, das 1,5 Grad-Limit des Paris-Abkommens einzuhalten. Der Bundesrepublik kommt dabei eine Vorreiterrolle zu. Die Transformation in eine klimaneutrale Republik kann nur sozial und ökologisch gelingen. Dazu braucht es die rasche Umsetzung der im Koalitionsvertrag beschriebenen Maßnahmen sowie deren Schärfung insbesondere im Verkehrsbereich und der umgehende Abbau aller klimaschädlichen Subventionen."Als junge Menschen fordern wir unsere Grundrechte ein. Vertreter*innen der jungen Klimabewegung und Umweltverbände haben 2019 gemeinsam gegen das Klimagesetz der Bundesregierung geklagt. Im Mai 2021 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass wir als junge Generation ein Recht auf ein gesundes Leben in einer intakten Umwelt haben. Das neue Kabinett hat nun einen Vertrauensvorschuss, verbunden mit klaren Erwartungen an eine progressive Klimapolitik," erläutert Lukas Lindemann, der Jugendvertreter im Präsidium des Deutschen Naturschutzrings ist.Pressekontakt:Naturfreundejugend DeutschlandsWendelin Haag030- 29773270 oder 0176-94882277wendelin.haag@naturfreundejugend.dewww.naturfreundejugend.de/presseOriginal-Content von: Naturfreundejugend Deutschlands, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51222/5094036