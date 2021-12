Berlin (ots) -- Informationsplattform vergleicht die Größe der offiziellen Weihnachtsbäume in den 25 größten Städten Deutschlands- Dortmunder Baum nach einem Jahr Pause wieder Spitzenreiter- Im Schnitt sind die Weihnachtsbäume in den Innenstädten rund 20 Meter hochIn Deutschlands Städten weihnachtet es sehr: Traditionell stellen die meisten Großstädte zur Weihnachtszeit einen Tannenbaum für alle auf. Anlässlich dazu hat die Informationsplattform onlinecasinosdeutschland.com herausgefunden, in welcher Stadt dieses Jahr der größte Weihnachtsbaum der Republik aufgestellt wird. Im Rennen um die Spitze gibt es einen klaren Sieger: Ganze 45 Meter beträgt die Länge der Fichte in der Stadt im Ruhrgebiet und ist damit der höchste aufgestellte Christbaum. Im Durchschnitt erstrecken sich die diesjährigen Exemplare über rund 20 Meter.Der größte Weihnachtsbaum des Landes steht in DortmundEs ist nicht nur der größte aufgestellte Weihnachtsbaum in Deutschland, sondern weltweit: Mit einer Größe von 45 Metern überragt die Fichte in Dortmund alle anderen Bäume. Auf Platz zwei folgt der Weihnachtsbaum aus Frankfurt am Main, der sich mit einer Länge von 31 Metern sehen lassen kann. Gretel, wie die Fichte der Frankfurter dieses Jahr traditionell genannt wird, steht seit dem 4.11. auf dem Römerberg. Trotz der Absage des Weihnachtsmarktes in Dresden kann zumindest die aufgestellte Tanne bewundert werden, die mit 30 Metern den dritten Rang der längsten Bäume belegt. Die Top Fünf komplettieren die Weihnachtsbäume in München und Köln mit einer Größe von 27 bzw. 25 Metern.Übrigens: Der traditionelle Baum vor dem Kanzleramt, eine Coloradotanne aus Thüringen, die zwei Regierungen miterleben wird, liegt mit einer Größe von 15 Metern deutlich unter dem Bundesschnitt von 20,1 Metern.Mönchengladbach und Bielefeld haben den kleinstenÜberschaubar schmücken die Weihnachtsbäume in den beiden Städten in Nordrhein-Westfalen die Innenstadt: Während die Bielefelder Nordmanntanne zwölf Meter misst, kann die Mönchengladbacher Tanne eine Größe von lediglich elf Metern aufweisen. Jeweils 14 Meter hoch sind die Bäume in Hamburg, Augsburg und Düsseldorf, womit die drei Städte nicht zur führenden Spitze gehören. Nur einen Meter länger sind die beiden offiziellen Tannen in Karlsruhe und Bonn (je 15 Meter).Der hellste Baum strahlt in KölnDie Kölner haben in der diesjährigen Weihnachtszeit allen Grund zur Freude. Während im vergangenen Jahr noch auf einen offiziellen Christbaum verzichtet wurde, strahlt die Rotfichte in diesem Jahr heller als alle anderen: 70.000 LED-Lichter sind an dem Baum angebracht - Spitzenwert im Städtevergleich. Aufgrund ihrer Größe benötigt die Dortmunder Fichte, die bereits seit Oktober in der Stadt im Ruhrgebiet ist, ebenfalls viel Deko (48.000 LED-Lichter). Hell, aber umweltfreundlich wird der Baum in Stuttgart bestrahlt: Mithilfe 45.000 kleiner Glühlampen, die mit Ökostrom betrieben werden, können Besucher den Baum am Schlossplatz bestaunen.Österreicher haben die kleineren TannenIm Rennen um den längsten Baum hängt Deutschland seinen südlichen Nachbarn ab: Hierzulande sind die Vorzeigeexemplare um einige Meter länger als die grüne Konkurrenz aus Österreich. Während der Durchschnitt der aufgestellten Bäume in Deutschland festliche 20,1 Meter beträgt, können die Österreicher lediglich 17 Meter vorweisen. Gegen den 45-Meter-Baum in Dortmund sieht die 30 Meter lange Fichte in Wien, Österreichs größter Christbaum, klein aus.Kein traditioneller Weihnachtsbaum in DuisburgWie bereits im vergangenen Jahr bestimmt auch 2021 die Corona-Pandemie wieder unser Weihnachtsfest, was auch Folgen für einen städtischen Christbaum hat: In Duisburg sorgen lediglich kleinere aufgestellte Bäume in der Innenstadt für Weihnachtsstimmung. Die Stadt Mannheim konnte aufgrund fehlender Statistik keine Auskunft über ihren Christbaum geben.Alle Ergebnisse des Vergleichs finden Sie im nachfolgenden Link:https://ots.de/qhXmx4Über OnlineCasinosDeutschland.comOnlineCasinosDeutschland.com ist eine Online-Informationsplattform für verantwortungsvolles Glücksspiel in Deutschland. Auf der Website der Plattform werden regelmäßig Neuigkeiten, Testberichte und sonstige Informationen aus der Welt des Glücksspiels veröffentlicht. Außerdem gibt es auf der Seite Informationen und Hilfsangebote zum Thema Spielsucht.Pressekontakt:Hauke Trauernicht | hauke.trauernicht@tonka-pr.com |+49.30.403647.619Verena Sellier | verena.sellier@tonka-pr.com | +49.30.403647.615Original-Content von: OnlineCasinosDeutschland.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138823/5094029